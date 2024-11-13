شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم سيبلغ سمك هاتف iPhone 17 Air؟ .. لن يحقق آمال أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع على نطاق واسع أن تكشف Apple عن iPhone 17 Air جديد تمامًا العام المقبل والذي يركز على الشكل على الوظيفة، وقد تم وصف iPhone 17 Air الجديد بأنه "نحيف للغاية"، لكن تقرير سلسلة التوريد الجديد هذا الأسبوع يقول إن Apple واجهت عقبة في جعل الجهاز نحيفًا كما كانت تأمل في الأصل.

ما مدى نحافة iPhone 17 Air؟

تأتي الشائعة عبر حساب yeux1122 على Naver وتزعم أن نحافة iPhone 17 Air تعتمد إلى حد كبير على البطارية. كانت Apple تأمل في البداية في استخدام نوع جديد من البطاريات لجهاز iPhone 17 Air مع ركيزة داخلية أرق، ومع ذلك، ورد أن الشركة واجهت العديد من المشاكل مع هذه الخطة، بما في ذلك تكلفة المكونات، وتناسق التصنيع، والتنازلات الفنية المختلفة.

يشير التقرير إلى أن بطارية iPhone 17 Air ستكون الآن حوالي 6 مم. لا توجد تفاصيل حول ما يعنيه هذا بالنسبة لسمك iPhone نفسه، ولا توجد أي تفاصيل حول مدى رقة البطارية إذا نجحت Apple في خططها الأولية.

كما يشير موقع MacRumors، يحمل iPhone 6 حاليًا لقب أنحف iPhone من Apple على الإطلاق. يبلغ قياسه 6.9 مم، بينما يبلغ قياس iPhone 6 Plus 7.1 مم. لمزيد من المقارنة، يبلغ سمك iPad Pro M4 مقاس 11 بوصة 5.4 مم فقط، بينما يبلغ قياس طراز iPad Pro مقاس 13 بوصة 5.1 مم.

iPhone 16: بسمك 7.80 مم

iPhone 16 Plus: بسمك 7.80 مم

iPhone 16 Pro: بسمك 8.25 مم

iPhone 16 Pro Max: بسمك 8.25