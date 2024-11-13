شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تسجيل المكالمات على آيفون بنظام iOS 18.1 والان مع تفاصيل الخبر

بعد سنوات من مقاومة هذه الوظيفة، قدمت شركة آبل القدرة على تسجيل المكالمات الهاتفية على آيفون مع تحديث iOS 18.1 الذي تم طرحه مؤخرًا، في حين أن الوظيفة الجديدة ستعمل على جميع طرز آيفون المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 18.1، فإنها تستخدم ميزات Apple Intelligence لوظيفة النسخ.

يعمل تسجيل المكالمات على أجهزة آيفون بشكل مشابه لكيفية عمله على هواتف أندرويد، حيث يتضمن إعلانًا لكلا المستخدمين على الخط بأن تسجيل المكالمات قد بدأ.

قبل القفز على العربة، يجب على مستخدمي آيفون التأكد من أن أجهزتهم تعمل بأحدث تحديث iOS 18.1 وأن ​​أجهزتهم هي واحدة مما يلي:

ايفون 16

ايفون 16 بلس

ايفون 16 برو

ايفون 16 برو ماكس

ايفون 15

ايفون 15 بلس

ايفون 15 برو

ايفون 15 برو ماكس

ايفون 14

ايفون 14 بلس

ايفون 14 برو

ايفون 14 برو ماكس

ايفون 13

ايفون 13 ميني

ايفون 13 برو

ايفون 13 برو ماكس

ايفون 12

ايفون 12 ميني

ايفون 12 برو

ايفون 12 برو ماكس

ايفون 11

ايفون 11 برو

ايفون 11 برو ماكس

ايفون اكس اس

ايفون اكس اس ماكس

ايفون اكس ار

iPhone SE (الجيل الثاني أو الأحدث)

ومع ذلك، نظرًا لأن Apple Intelligence متاح فقط في سلسلة آيفون 16 وسلسلة iPhone 16 Pro ومجموعة آيفون 15 برو، فإن ميزة نص المكالمة لن تعمل على طرز آيفون المتبقية.

يحتاج المستخدمون أيضًا إلى تنشيط Apple Intelligence على أجهزة آيفون المدعومة الخاصة بهم عن طريق ضبط لغة الجهاز على اللغة الإنجليزية الأمريكية.

تسجيل مكالمة

بدء مكالمة: قم بإجراء أو استقبال مكالمة كالمعتاد.

اضغط على زر التسجيل: أثناء المكالمة، سيرى المستخدمون زر التسجيل في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة. اضغط عليه لبدء التسجيل.

إشعار: سيتم تشغيل إشعار مسموع لإعلام جميع المشاركين بأنه يتم تسجيل المكالمة.

النسخ في الوقت الفعلي (اختياري): إذا تم تمكين Apple Intelligence، فسيظهر النسخ في الوقت الفعلي للمحادثة على شاشتك.

الوصول إلى التسجيلات

إنهاء المكالمة: بمجرد انتهاء المكالمة، سيتم حفظ التسجيل في تطبيق Voice Notes.

ابحث عن التسجيل: افتح تطبيق Voice Notes وحدد موقع المكالمة المسجلة.