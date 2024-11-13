شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش هتحتاج ترفع سماعة تليفونك.. جوجل يطرح خدمة الرد التلقائى على المكالمات المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد "جوجل" لإصدار ترقية لنظام Android لحجب المكالمات المزعجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وسيكون هذا البرنامج قادرًا على التعرف على المتصلين المختلفين وإنشاء ردود مخصصة.

جوجل تطرح ميزة جديدة تتيح لك ردود تلقائية على المكالمة

وتعتمد جوجل في هذه الميزة على إنشاء ردود تلقائية على المكالمة بناءً على موضوع المكالمة، فعلى سبيل المثال، إذا أرفق المتصل ملاحظة تفيد بأنه يتصل لتأكيد موعد مع الطبيب، فستتمكن من إرسال رسالة مرة أخرى لإعطاء هذا التأكيد بضغطة زر واحدة، كما يمكنك أيضًا استخدام ردود أكثر عمومية مثل "اتصل بي لاحقًا" أو "من المتصل؟".



تقوم هذه الأداة بإنشاء ردود تلقائية على المكالمة بناءً على موضوع المكالمة، فعلى سبيل المثال، إذا أرفق المتصل ملاحظة تفيد بأنه يتصل لتأكيد موعد مع الطبيب، فستتمكن من إرسال رسالة مرة أخرى لإعطاء هذا التأكيد بضغطة زر واحدة.

كما يمكنك أيضًا استخدام ردود أكثر عمومية مثل "اتصل بي لاحقًا" أو "من المتصل؟"، ومن المتوقع أن تنتشر منصة الردود السياقية على نطاق أوسع، باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوسيع فهم البرنامج.

الذكاء الاصطناعي يقدم خدمة الرد على المتصل لأجهزة أندرويد



وقد اقترحت جوجل سابقًا أنها يمكن أن تقدم ما أشارت إليه بـ "الذكاء الاصطناعي التحادثي متعدد المنعطفات، ومن الناحية العملية، قد يعني هذا أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على إجراء محادثات طويلة مع المتصل دون الحاجة حتى إلى رفع الهاتف.

ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيتطلب إدخال المستخدم، مثل الاختيار بين عدة ردود محتملة، أو سيتم إجراؤه بشكل مستقل، مع تسليم سجل المحادثة إلى المستخدم بعد ذلك.

كما يمكن أيضًا أن تكون ميزة أخرى مفيدة هي فحص المكالمات بحثًا عن أرقام البريد العشوائي والمتصلين الباردين، والتي يمكن بعد ذلك تصفيتها قبل الوصول إلى المستخدم.