شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بديلا للضفادع البشرية.. علماء يطورون روبوتا مائيا يمتلك عضلات وعظام صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بولندية عن تصنيع روبوت ذو لون أبيض يشبه الإنسان ويتمتع بعضلات تعمل بالطاقة المائية، حيث تم تصميمه على عكس بنية جسم الإنسان من خلال تطوير عظام وعضلات صناعية، حيث يمتلك الروبوت إبهامًا خاصًا به يمكنه الدوران ومفاصل تشبه مفاصل الإنسان من خلال الذراعين والكتفين.

وتتم حركة المفاصل والعضلات في الروبوت، من خلال نظام يعمل بالبطارية من المضخات والصمامات التي تحرك الماء حول الجسم، حيث يتم تخزين الماء في وعاء في الجذع، والذي يحتوي على أضلاع وعمود فقري.



روبوت

و يبدو الروبوت مشابهًا إلى حد ما لتلك التي تم إنشاؤها في برنامج HBO التلفزيوني الشهير Westworld، حيث تريد الشركة أن تحل أجهزتها في نهاية المطاف محل الأشخاص الموجودين على خط التجميع في المصانع.



ومن خلال تصميم الروبوتات التي تتحرك مثل الإنسان، سيكون بمقدورهم القيام بالأدوار مباشرة وتولي المهمة دون الحاجة إلى إعادة بناء خط التجميع ليناسب الروبوت،فهناك عدد من الروبوتات الشبيهة بالبشر تتولى بالفعل وظائف بشرية.



وقد تم تصميم الروبوتات لتتخصص في العمل اليدوي حتى يمكن استخدامها في مكان العمل، حيث يتنافس إيلون ماسك، ليكون أول من يخترق عمال الروبوتات العالميين من خلال روبوتاته المخيفة مجهولة الهوية أوبتيموس.

ويفتخر " ماسك " بقدرته على فعل أي شيء تقريبًا، بما في ذلك مجالسة الأطفال، أو تمشية الكلب، أو جز العشب، أو الحصول على البقالة، أو أن يكون صديقًا،فقد أظهرت في اللقطات التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت، أنه يمكن رؤية الروبوت المجهول الهوية، الذي أطلق عليه تسلا "المساعد المستقل" أو "الصديق البشري"، وهو يلتقط طردًا عند عتبة الباب، ثم يقوم بسقي النباتات في مهام مختلفة.

