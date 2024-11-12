شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق ميزة جديدة لتحديد موقع العناصر المفقودة للمسافرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل، اليوم رسميًا عن ميزة مصممة لتبسيط عملية تحديد موقع العناصر المفقودة، خاصة بالنسبة للمسافرين.

و تتيح تلك الميزة مشاركة موقع العنصر، التي تم رصدها مسبقًا في الإصدار التجريبي من iOS 18.2، للمستخدمين و مشاركة موقع AirTag أو ملحق Find My على الشبكة بشكل آمن مع أطراف ثالثة مثل شركات الطيران.

و ستكون هذه الوظيفة متاحة لجميع المستخدمين في الإصدار التجريبي العام القادم من نظام التشغيل iOS 18.2، وهو تحديث برنامج مجاني لأجهزة iPhone Xs والإصدارات الأحدث.

وقد سلط إيدي كيو، نائب الرئيس الأول للخدمات في Apple، الضوء على أهمية هذه الميزة للمسافرين، ليؤكد أن شبكة Find My وAirTag باتت أدوات أساسية للمستخدمين، خاصة عند التعامل مع الأمتعة في غير مكانها.

ويوفر موقع مشاركة العنصر مستوى جديدًا من الراحة وراحة البال من خلال تمكين تبادل المعلومات بشكل آمن مع شركات الطيران ومقدمي الخدمات الآخرين.

كما يتيح موقع مشاركة العنصر للمستخدمين إنشاء رابط فريد داخل تطبيق Find My على أجهزة iPhone أو iPad أو Mac الخاصة بهم، والذي يمكن بعد ذلك مشاركته مع الطرف المعني.

ويمكن للمستلمين عرض موقع العنصر على خريطة تفاعلية كاملة مع التحديثات التلقائية والطوابع الزمنية، لضمان خصوصية المستخدم، حيث يتم مشاركة الموقع تلقائيًا ويتم أيضا تعطيله بمجرد العثور على العنصر، ويمكن للمالك إبطاله في أي وقت، وتنتهي صلاحيته تلقائيًا بعد سبعة أيام.



العديد من شركات الطيران الكبرى، قد دخلت في شراكة مع Apple لدمج Share Item Location في أنظمة تتبع الأمتعة الخاصة بها، ومن المأمول أن يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز الكفاءة ورضا العملاء من خلال تسريع عملية تحديد مكان الأمتعة التي تم التعامل معها بشكل خاطئ وإعادتها.

وقد شددت شركة Apple على إجراءات الخصوصية والأمان التي تم تنفيذها لتمكين هذه الشراكة مع شركات الطيران هذه، بما في ذلك الوصول المحدود والمصادقة الإلزامية لعرض بيانات الموقع المشتركة.

علاوة على ذلك، تتعاون Apple مع SITA، الشركة الرائدة في مجال توفير تكنولوجيا النقل الجوي، لدمج Share Item Location في WorldTracer، وهو نظام عالمي لتتبع الأمتعة تستخدمه أكثر من 500 شركة طيران.

و سيؤدي هذا التكامل إلى توسيع فوائد هذه الميزة لتشمل شبكة أوسع من المطارات ومقدمي الخدمات الأرضية.

و يعمل موقع مشاركة العنصر على تعزيز شبكة Find My الحالية ويحافظ على التشفير الشامل وإخفاء الهوية، مما يضمن بقاء البيانات خاصة وآمنة

تمثل هذه الميزة الجديدة خطوة مهمة نحو تحسين تجربة السفر .