شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى تيك توك.. يوتيوب يختبر ميزة جديدة تمكنك من تمرير الفيديوهات الطويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن يوتيوب مؤخراً عن إضافة ايماءة جديدة تتطابق مع نفس الميزة التى تتوفر في منصة تيك توك، والتى تنقلك إلى فيديو جديد من خلال التمرير لأعلى.



وأعاد يوتيوب مؤخرًا تصميم عناصر التحكم في سرعة التشغيل وأضاف بعض الميزات الرائعة إلى تطبيقه، لقد تم اختبار أشياء مختلفة في الأشهر الأخيرة، وقد كشف في أحدث اختبار على YouTube، عن هذه الإيماءة الجديدة والذى تم اختبارها لمقاطع الفيديو الأطول.

وقد انتشرت هذه الإيماءة بواسطة TikTok، وتم نسخها إلى YouTube Shorts وInstagram Reels، من بين حلول مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الأخرى.

والآن، يختبر يوتيوب هذه الإيماءة لمقاطع الفيديو ذات الطول العادي، وليس لمقاطع الفيديو القصيرة، حيث تعد إيماءة السحب لأعلى طريقة سريعة وسهلة للتنقل عبر سلسلة من مقاطع الفيديو الرأسية القصيرة، ولكنها مناسبة بشكل أساسي لمقاطع الفيديو الرأسية.

ومع ذلك، يبدو أن موقع YouTube يعتقد أن هذه الإيماءة قد تكون مفيدة لمقاطع الفيديو الأفقية أيضًا، ويعتبر هذا التغيير دراماتيكيًا للغاية في الوقت الحالي، عندما تستمتع بمقطع فيديو على YouTube في وضع ملء الشاشة (الاتجاه الأفقي)، حيث يتم استخدام إيماءة السحب لأعلى للخروج من وضع ملء الشاشة، بشكل ملائم إلى حد ما.

