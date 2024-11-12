شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة بسيطة فى آبل تحسم المنافسة لصالحها ضد أندرويد فى سوق الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت الحرب والمنافسة مستمرة بين Apple وAndroid، فهناك نقطة واحدة تميل الميزان باستمرار لصالح Apple وتشمل قدرتها على تقديم تجربة مستخدم مصقولة وسلسة.

ميزة جديدة تحسم المنافسة لصالح آبل

و تعد ميزة Vehicle Motion Cues الجديدة في iOS 18 أحدث مثال ملحوظ، إنها ليست من النوع المبهر من الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي، لكنها معزز ممتاز لجودة الحياة، فقد تم تصميم Vehicle Motion Cues ، لتقليل دوار الحركة عند استخدام هاتفك في مركبة متحركة.

وهذه الميزة تعمل بمجرد دخولك السيارة وتتوقف في اللحظة التي تنتهي فيها رحلتك، وكل ذلك دون الحاجة إلى أي إدخال من المستخدم،وهو ما يجعل شركة آيل تنتصر على أندرويد في مزايا غير مسبوقة.

الحلقة الضعيفة في نظام أندرويد

وعلى الرغم من أن تطبيقات أندرويد التي تهدف إلى توفير وظائف مماثلة مثل إشارات حركة المركبات، مثل KineStop وMotionEase، ناجحة إلى حد كبير في تقليل الشعور غير السار بدوار الحركة عند تشغيل الهاتف في مركبة متحركة، لكن هناك فجوات حرجة في تجربة المستخدم والتي لا يمكن للمستخدم التمييز بينها ببساطة، كما أن تلك التطبيقات بطيئة للغاية في التفاعل بطيء في التفاعل.

يوضح هذا النوع من الموثوقية مرة أخرى نهج Apple ، الذى يحقق مكاسب على حساب هواتف أندرويد، فهي تهدف باستمرار إلى تقديم وظائف تبدو غير مرئية، لأنها ببساطة تقوم بعملها دون الحاجة إلى إدخال إضافي من المستخدم، مثل مزايا إنهاء الأشياء الصغيرة، مثل بدء التشغيل/الإيقاف التلقائي الموثوق به لإشارات حركة السيارة، والتي تثبت مرارًا وتكرارًا أن آبل على مستوى مختلف عندما يتعلق الأمر بتجربة المستخدم.