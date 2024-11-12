تكنولوجيا: Caviar تطلق مجموعة iPhone 16 Pro لتكريم ستيف جوبز ودونالد ترامب وإيلون ماسك بسعر يبدأ من 9200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Caviar، المتخصصة في تخصيص الهواتف الذكية الفاخرة ومقرها دبي، عن مجموعتها الجديدة “Visionaries” التي تقدم تصميمات حصرية وفريدة لسلسلة iPhone 16 Pro. تهدف هذه المجموعة للاحتفاء بالشخصيات المؤثرة، مع نماذج مخصصة لكل من دونالد ترامب، إيلون ماسك، وستيف جوبز.

تم تصنيع كل هاتف باستخدام مواد راقية وتصميمات معقدة تعكس إرث هذه الشخصيات البارزة.

يبدأ سعر نموذج ستيف جوبز من 9340 دولارًا، حيث يتميز بتصميم من التيتانيوم المقاوم للصدمات ومغطى بطبقة PVD سوداء أنيقة. يبرز فيه نقوش ذهبية وشعار أبل الشهير المزخرف بذهب مزدوج مطلي بالكهرباء.

من جهة أخرى، يبدأ سعر نموذج Trump Great Again من 9200 دولارًا، ويحتفل بفوز ترامب الرئاسي في 2024. يأتي بتصميم من التيتانيوم المستخدم في مجال الطيران، مع طلاء PVD أسود مقاوم للتآكل، وزخارف حمراء تشير إلى ربطة عنقه الشهيرة. كما يتضمن شعار “عظيم مرة أخرى” مع تفاصيل تكريمية للعلم الأمريكي.

أما نموذج Musk Be On Mars، الذي يبدأ من 9990 دولارًا، فيحتفل بطموحات إيلون ماسك في مجال استكشاف الفضاء. يحتوي الهاتف على جزء حقيقي من SpaceX Starship، مأخوذ من أحد حطام المركبة الفضائية. يتميز هذا النموذج بتصميم أسود فلكي ونقوش ليزرية لمركبة الفضاء Dragon، بالإضافة إلى توقيع ماسك.

تتضمن مجموعة Caviar Visionaries هواتف iPhone 16 Pro وPro Max، إلى جانب iPhone 15 Pro وPro Max من الجيل السابق. توفر المجموعة خيارات تخزين تتراوح من 128 جيجابايت إلى 1 تيرابايت، مع إصدار محدود من 99 وحدة لكل طراز، مما يجعله خيارًا مثاليًا لهواة الجمع.

سبق لشركة Caviar أن قدمت تصميمات مخصصة أخرى مثل هاتف Huawei Mate XT Ultimate المصنوع من الذهب عيار 24 قيراطًا وجلد التمساح، بالإضافة إلى iPhone 16 Pro المطلي بالذهب بلون التيتانيوم الصحراوي، بسعر يبدأ من 10,630 دولارًا.

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