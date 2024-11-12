شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماء الأرض على موعد مع ظاهرة كرات شهب الثوريد الليلة ولمدة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد كوكب الأرض هذه الليلة وحتى غدا الأربعاء، ذروة من كرات شهب الثوريد، وهو عبارة عن عدد من الكرات النارية، التى تنشأ من كوكبة برج الثور، والتى ستكون موجودة حتى 13 نوفمبر.

موعد انتهاء الظاهرة

وأكد علماء الفلك فى مرصد جرينتش، أن تلك الظاهرة ستختفى عقب يوم الأربعاء، فلن تمر زخات الشهب السنوية على الأرض مرة أخرى حتى العام المقبل، و أن يكون هناك ما يقرب من خمسة شهاب فى الساعة، حيث يعد شهاب Taurids عبارة عن زخة نيزكية بطيئة وطويلة الأمد، تحدث كل عام من أواخر أكتوبر وحتى نوفمبر، وحتى فى ذروتها فإنها ليست متكررة بشكل خاص.

سرعة كرات الشهب فى السماء

وستتحرك الكرات النارية عبر السماء بسرعة 65000 ميل فى الساعة تقريبًا، أو 12 ميلًا فى الثانية، حيث تندفع الصخور الفضائية Orionids وهى واحدة من زخات الشهب الأكثر موثوقية، عبر السماء بسرعة تبلغ حوالى 148000 ميل فى الساعة، أو 41 ميلًا فى الثانية.

كما ستتمكن من رؤية شهب Taurid وهى تتدفق عبر السماء بأكملها، اعتمادًا على التغطية السحابية فى منطقتك، حيث يمر بالأرض فى تيارين: الشمالى والجنوبى، و تنبع Taurids، التى يطلق عليها اسم "كرات الهالوين النارية"، من المذنب Encke، ومع ذلك، يُعتقد أن كلًا من Taurids وEncke هما بقايا مذنب أكبر بكثير تفكك على مدى 20.000 إلى 30.000 سنة الماضية.