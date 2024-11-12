شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شراكة فرنسية ألمانية لإنشاء محرك بحث أوروبي لكسر احتكار "جوجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركتا "إيكوسيا" و"كوانت" عن شراكة جديدة لإنشاء محرك بحث أوروبي مستقل، يهدف إلى تقليل الاعتماد على الشركات الأمريكية الكبرى مثل محرك البحث جوجل وشركة مايكروسوفت عملاق التكنولوجيا الأمريكي.

وتحمل الشراكة اسم "المنظور الأوروبي للبحث"، وستؤدي إلى بناء فهرس بحث جديد مخصص للسوق الأوروبية مع التركيز على تحسين نتائج البحث باللغات الفرنسية والألمانية، ومن المتوقع إطلاقه في فرنسا مطلع العام المقبل 2025.

ويهدف المشروع إلى تطوير تقنيات بحث خاصة بالشركتين، بعيدًا عن استخدام تقنيات بحث جوجل أو مايكروسوفت، حيث تعتمد كل من إيكوسيا وكوانت في الوقت الحالي على تقنيات الشركات الأمريكية لتقديم نتائج البحث.

ومن خلال هذه الشراكة، تسعى الشركتان، إيكوسيا الألمانية وكوانت الفرنسية إلى توفير نتائج بحث أكثر أمانًا وخصوصية، مع ضمان عدم تتبع المستخدمين أو بيع بياناتهم.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأوروبية لزيادة الاستقلالية التكنولوجية، خاصة في ضوء القوانين الجديدة في الاتحاد الأوروبي مثل "قانون الأسواق الرقمية" الذي يفرض على شركات التكنولوجيا الكبرى مشاركة البيانات اللازمة لتدريب نماذج البحث.

ويعكس التحرك نحو بناء فهرس بحث مستقل أيضًا اهتمام الشركتين بتطوير تقنيات جديدة في ظل التحولات التكنولوجية السريعة، بما في ذلك الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث؛ وفق ما أوردته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.