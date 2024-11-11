تكنولوجيا: صور رسمية توضح تصميم هاتف Red Magic 10 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات لتسليط الأضواء على هاتف Red Magic 10 Pro القادم، حيث إستعرضت أحدث الصور الرسمية تصميم وألوان هذا الإصدار.

تعقد علامة Red Magic التجارية حدث في 13 من نوفمبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Red Magic 10، ولقد أوضحت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف Red Magic 10 Pro بشكل خاص.

ومن المقرر وفقاً للصور الرسمية أن يتوفر هذا الإصدار بعدد 4 من الإختيارات في الألوان، والتي تتضمن ألوان تقليدية تعرف من الشركة بألوان Dark Knight وDay Warrior وهما الأبيض والأسود.

كما تقدم الشركة إصدارات بتصميم شفاف والتي تعرف بنموذج الديوتيريوم شفاف مظلم، وفضي شفاف من الديوتيريوم، حيث يظهر الجزء الشفاف الخاص بالبطارية والكاميرة.

أيضاً تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على موضع الأزرار في هاتف Red Magic 10 Pro دون تغيير عن موقع الأزرار في الجيل السابق، ولقد طورت شاشة هذا الإصدار عبر BOE، كما تتميز الشاشة بحواف نحيفة بسماكة 1.25 ملم.

المصدر