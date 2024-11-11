شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل تطبيقات يفضلها جيل Z على هواتفهم خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث نشر في موقع phonearena عن التطبيقات التي تتصدر القائمة بالنسبة لجيل Z، والذى له تأثير كبير على استخدام التطبيقات.

لذا نلقي نظرة على أكثر 50 تطبيقًا تم تنزيلها بواسطة جيل Z هذا العام:

وأكد التقرير أنه من يناير إلى أكتوبر، كان التطبيق الأكثر تنزيلًا في الولايات المتحدة هو Temu، الذي أصبح وجهة لكل شيء قد تحتاجه تقريبًا، خاصة انه يوفر هذه المنتجات بخصومات كبيرة، وقد قام الجيل Z وحده بتنزيل التطبيق 41.98 مليون مرة.

ومن ناحية أخرى، كان تطبيق Shein، أكبر منافس له، بقراية 14.68 مليون عملية تنزيل جديدة فقط خلال نفس الفترة.

TikTok هو التطبيق الثاني المفضل لدى الجيل Z

وحصل TikTok على المركز الثاني بـ 33.23 مليون عملية تنزيل، ربما لا يكون هذا مفاجئًا، نظرًا لأن التطبيق حقق نجاحًا كبيرًا مع الجيل Z بفضل محتواه السريع، لقد أصبح شائعًا للغاية حتى أنه تجاوز Google كمحرك بحث مفضل للعديد من الأشخاص في هذه الفئة العمرية.

التطبيقات التي تهيمن على هواتف الجيل Z في عام 2024.. يوتيوب في المركز الثالث

ولا يزال YouTube يحتل مكانة قوية أيضًا، حيث تم تثبيته 14.03 مليون مرة جديدة من مستخدمي الجيل Z بين يناير وأكتوبر، في حين أن هذا ليس على مستوى TikTok تمامًا، إلا أنه لا يزال يُظهر مشاركة كبيرة من الجمهور الأصغر سنًا.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الجيل Z يقود النمو في مجال تطبيقات الدراما القصيرة، حيث اكتسب ShortMax، وهو تطبيق يقدم 1000 فيلم قصير عبر أنواع مثل الدراما والرومانسية والغموض، فقد حصل على أكثر من 10 ملايين عملية تثبيت من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا في عام 2024 وحده.

Meta لا يزال لاعبًا رئيسيًا في عالم التطبيقات

لا يلتزم الجيل Z بتطبيقات التسوق والفيديو فحسب، بل يتدفقون أيضًا إلى مجموعة تطبيقات Meta.

ويتصدر المجموعة Threads بـ 32.32 مليون عملية تثبيت، يليه WhatsApp بـ 28.42 مليون، وإنستجرام بـ 26.29 مليون، وفيسبوك بـ 20.58 مليون، وماسنجر بـ 17.63 مليون.