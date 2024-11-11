شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تختبر نسخة مجانية من Grok AI للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر منصة X، إصدارًا مجانيًا من روبوت الدردشة Grok الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، فقد زعم بعض المستخدمين أنهم حصلوا على حق الوصول إلى Grok على الرغم من عدم كونهم مشتركين مدفوعين على X بين يقول البعض ان هناك بعض القيود على المستوى المجاني من روبوت الدردشة، ويقال إن توفره يقتصر على مناطق معينة.

منصة X تختبر إصدارًا مجانيًا من Grok

ويأتي هذا التطوير بعد أسبوع واحد فقط من إصدار xAI لواجهة برمجة تطبيقات Grok والإعلان عن العديد من الحوافز للمطورين لاستخدامها.

وقد نشر العديد من مستخدمي X بما في ذلك باحثو التطبيقات وعشاق الذكاء الاصطناعي على المنصة أن شركة الوسائط الاجتماعية تختبر إصدارًا مجانيًا من روبوت الدردشة، مما يسمح حتى لأولئك الذين لم يشتروا اشتراك X Premium بالوصول إليه.

اقتصار Grok على مشتركى المنصة فقط منذ نوفمبر العام الماضي

جدير بالذكر أن Grok تم إصداره في نوفمبر 2023، وحتى الآن، كان مقتصرًا فقط على مشتركي المنصة.

في تقرير، أكد موقع TechCrunch أن شركة X تختبر النسخة المجانية من Grok في نيوزيلندا، ومع ذلك، قد يكون لدى مناطق أخرى أيضًا إمكانية الوصول إلى برنامج المحادثة الآلي.

في حين يُقال إن غير المشتركين يحصلون على 10 أسئلة Grok 2 كل ساعتين، و20 سؤالًا صغيرًا Grok 2 في نفس المدة، علاوة على ذلك، يمكن للمستوى المجاني من برنامج الدردشة أيضًا تحليل ما يصل إلى ثلاث صور يوميًا.

وبشكل منفصل، أطلقت شركة xAI، الشركة التي تقف وراء تطبيق Grok، واجهة برمجة تطبيقات Grok الأسبوع الماضي، كما أعلنت الشركة عن العديد من الحوافز للمطورين لتجربة واجهة برمجة التطبيقات مثل أرصدة مجانية بقيمة 25 دولارًا شهريًا حتى نهاية العام.

بالإضافة إلى ذلك، تم منح جميع المطورين الذين اشتروا بالفعل أرصدة مدفوعة مسبقًا لواجهة برمجة التطبيقات أرصدة مجانية بقيمة نفس المبلغ كل شهر حتى نهاية عام 2024.