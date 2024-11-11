شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في رحلته الـ 23.. سبيس إكس تعيد إطلاق صاروخ Falcon 9 حاملا القمر الصناعى KoreaSat-6A والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن تسجل شركة سبيس إكس رقمًا قياسيًا في إعادة استخدام الصواريخ اليوم، من المقرر أن يطلق صاروخ فالكون 9 قمر الاتصالات KoreaSat-6A من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا اليوم فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستكون هذه هي المهمة الثالثة والعشرين للمرحلة الأولى من هذا الصاروخ، وفقًا لسبيس إكس، وهو ما يعادل علامة سجلها صاروخان آخران من طراز فالكون 9.

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسوف تعود المركبة المعززة إلى الأرض للمرة الثالثة والعشرين اليوم، حيث تهبط في محطة كيب كانافيرال الفضائية ، التي تقع بجوار مركز كينيدي للفضاء، بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع.

وفى الوقت نفسه، ستواصل المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 حمل كوريا سات-6 أ إلى مدار النقل الجغرافي المتزامن، ونشره هناك بعد حوالي 34.5 دقيقة من الإطلاق.

وبعد ذلك، سيتجه KoreaSat-6A الذي يزن 3.9 طن (3.5 طن متري) إلى مدار ثابت جغرافيًا ، ويقع على ارتفاع 22236 ميلًا (35786 كيلومترًا) فوق الأرض.

على هذا الارتفاع، تتطابق السرعة المدارية مع سرعة دوران كوكبنا، مما يسمح للمركبة الفضائية "بالتحليق" فوق نفس رقعة الأرض، و لهذا السبب، يعد المدار الثابت جغرافيًا وجهة شهيرة لأقمار التجسس والطقس، بالإضافة إلى مركبات الاتصالات مثل KoreaSat-6A.

وقالت شركة تاليس ألينيا سبيس الفرنسية التي بنت القمر الصناعي الجديد في بيان العام الماضي: "سوف يحل كوريا سات-6 إيه محل القمر الصناعي الحالي كوريا سات-6 وسوف يقدم خدمة الأقمار الصناعية الثابتة (FSS) وخدمة البث عبر الأقمار الصناعية (BSS) إلى كوريا الجنوبية " .

وأضافت الشركة أن "القمر الصناعي KoreaSat-6A، الذي تم بناؤه على منصة Spacebus 4000B2 المجربة من شركة Thales Alenia Space، سيتم تزويده بستة أجهزة إرسال واستقبال BSS وعشرين جهاز إرسال واستقبال FSS لتغطية جميع أنحاء كوريا الجنوبية".

وسيتم تشغيل القمر الصناعي KoreaSat-6A بواسطة شركة KT SAT Corporation Ltd الكورية الجنوبية. ومن المتوقع أن يصل عمر القمر الصناعي إلى 15 عامًا.

ويشكل إعادة استخدام الصواريخ بشكل سريع ومتكرر أولوية أساسية بالنسبة لشركة سبيس إكس، كما تظهر مهمة اليوم.

وتخطط الشركة لزيادة إعادة الاستخدام بشكل أكبر في المستقبل: وتم تصميم صاروخها الضخم من الجيل التالى Starship ، ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام بالكامل، مع عودة كلتا مرحلتيه للهبوط فوق منصة الإطلاق، و يتميز صاروخا SpaceX العاملان حاليًا، Falcon 9 و Falcon Heavy ، بمراحل علوية قابلة للاستهلاك.