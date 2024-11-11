شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق مسابقة "قوة الاستكشاف" وتدعو الطلاب إلى تخيل مهمة قمرية تعمل بالطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة ناسا مسابقة "قوة الاستكشاف" السنوية الرابعة للطلاب، حيث دعت الطلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر لتصور مهمة تعمل بالطاقة النووية إلى قمر مختار داخل النظام الشمسي.

وبدأت مسابقة المقال الوطنية هذه بالفعل وستنتهي في 31 يناير 2025، وستركز المسابقة على القدرات الفريدة لأنظمة الطاقة النظائرية المشعة (RPS) - البطاريات النووية المتخصصة التي تغذي بعض أصعب مهام وكالة ناسا في بيئات الفضاء العميق.

تشجع مسابقة "قوة الاستكشاف" الطلاب على التفكير في الظروف القاسية على الأقمار حيث تظل الأسطح الجليدية والظلام الطويل والحفر العميقة في ظل دائم، ومع وضع هذا السياق في الاعتبار، يُطلب من المشاركين وصف وجهة المهمة وتحديد أهداف الاستكشاف الخاصة بهم وتسليط الضوء على كيفية تسهيل تقنية أنظمة الطاقة النظائرية المشعة لنجاح المهمة في هذه البيئات المتطرفة.

وتقتصر المشاركات على 275 كلمة ويجب أن تتضمن أيضًا سمة شخصية فريدة أو "قوة" يشعر الطلاب أنها ستساعد مهمتهم.

فرص مثيرة تنتظر الفائزين الشباب

وفقًا لنيكولا فوكس، المديرة المساعدة لمديرية بعثات العلوم في وكالة ناسا، فإن هذه المسابقة تقدم للشباب فرصة قيمة لتطبيق مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات نحو تخيل مهام طموحة يمكن أن تكشف عن معرفة علمية جديدة، سيحصل كل فائز بالجائزة الكبرى من ثلاث فئات دراسية مميزة - K-4 و5-8 و9-12 - على رحلة إلى مركز أبحاث جلين التابع لوكالة ناسا في كليفلاند.

وهناك، سيلتقون بمحترفي ناسا ويستكشفون التقنيات المتقدمة التي تدعم استكشاف الفضاء، بالإضافة إلى ذلك، سيحصل كل مشارك على شهادة رقمية ودعوة لحضور حدث افتراضي يضم خبراء ناسا.

وتدعو وكالة ناسا، بالتعاون مع Future Engineers، إلى حكام متطوعين من جميع أنحاء الولايات المتحدة، و تتم دعوة المقيمين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر للمساعدة من خلال تخصيص ما يقرب من ثلاث ساعات لتقييم المشاركات. يمكن للمتطوعين المهتمين التسجيل على موقع Future Engineers.

يتم تمويل تحدي الطلاب "قوة الاستكشاف" من قبل مكتب برنامج أنظمة الطاقة النظائرية المشعة التابع لمديرية المهام العلمية في وكالة ناسا ويتم إدارته بواسطة مهندسي المستقبل من خلال مختبر البطولة التابع لوكالة ناسا.