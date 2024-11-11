شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر تطبيق Gemini المستقل على iOS..أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على توسيع إمكانية الوصول إلى Gemini AI على iOS من خلال إطلاق اختبار تطبيق مخص، "Google Gemini" والذى يمكن أن يوفر هذا التطبيق المستقل تحديثات أسرع وميزات جديدة، بما في ذلك Gemini Live، لمستخدمي آيفون الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي من جوجل.

ومن من المتوقع الآن أن يقدم Gemini AI، الذي تم دمجه سابقًا في تطبيق بحث جوجل، تجربة أكثر انسيابية على iOS 18 وإصدارات iOS المستقبلية.

إطلاق Google Gemini AI كتطبيق مستقل على iOS

ومنذ إصداره، تم تضمين Gemini على iOS داخل تطبيق جوجل، حيث كان على المستخدمين الانتقال إلى علامة التبويب "Gemini" للوصول إليه،حتى أن جوجل قامت بتحديث أداة ا لشاشة الرئيسية في سبتمبر، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى Gemini مباشرة من شاشات iPhone الرئيسية الخاصة بهم.

والآن، مع تطبيق Google Gemini المستقل، قد لا يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى هذه الحلول البديلة للتفاعل مع Gemini AI

ويعد تطبيق Gemini ليس مجرد نسخة مكررة مما هو متاح بالفعل في تطبيق Google؛ فهو يتضمن ميزة جديدة تسمى "Gemini Live" فقد تسمح هذه الميزة بالعمل في الوقت الفعلي مع تعدد مهام المستخدمين، مما يوفر تفاعلًا صوتيًا وتجربة بدون استخدام اليدين أثناء التنقل عبر تطبيقات أخرى.

إصدار محدود في الفلبين، مع إطلاق أوسع متوقع

وحاليًا، لا يمكن الوصول إلى تطبيق Google Gemini المستقل إلا في الفلبين، حيث تمكن مستخدمون محددون من تنزيله واختباره، فقد أبلغ المستخدمون في الولايات المتحدة والمناطق الأخرى عن رؤية رسالة في متجر التطبيقات تقول، "هذا التطبيق غير متاح في بلدك أو منطقتك"، وقد يشير هذا إلى أن جوجل تجري اختبارات إقليمية قبل توسيع التوفر عالميًا.

لماذا تمنح جوجل تطبيق Gemini AI الخاص بها على iOS؟

من خلال منح Gemini AI تطبيقه المستقل الخاص به، يمكن لجوجل تسريع التحديثات وتحسين الميزات المخصصة لنظام iOS، وهو ما من شأنه أن يخلق تجربة مستخدم أكثر دقة واستجابة.

في الوقت الحالي، يتوافق تطبيق Gemini على iOS المتاح داخل تطبيق جوجل مع وظائف الويب الخاصة به على gemini.google.com، ولكن التطبيق المخصص قد يسمح في النهاية لمستخدمي آيفون بالوصول إلى نفس التصميم والتحديثات مثل إصدار Android

نظرًا لأن Google Assistant هو أيضًا تطبيق مستقل على iOS، فليس من الجديد أن نرى جوجل تتبع مسارًا مشابهًا لـ Gemini AI إذا نجح الاختبار، فقد يجلب تطبيق Gemini المستقل هذا أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مباشرة إلى iOS، مما يسمح لمستخدمي آيفون بالاستمتاع بتجربة ذكاء اصطناعي شخصية وديناميكية مع ميزات جديدة مثل Gemini Live