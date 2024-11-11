شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. لن تتم ترقية تليفزيونك الذكي إلى أندرويد 15 والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل على تغيير الطريقة التي تقوم بها بترقية البرامج على أجهزة تليفزيون أندرويد، حيث تدرك الشركة أن الناس لا يستثمرون في أجهزة التلفاز الجديدة مثل الهواتف، لذا فإن الحاجة إلى إطلاق إصدارات Android الجديدة كل عام تعد مهمة ثقيلة ومكلفة.

يسعد جوجل تقديم تحديثات أندرويد نصف سنوية لأجهزة التلفاز الذكية، وفقًا لما أوردته أندرويد Authority هذا الأسبوع.

وبسبب هذه التغييرات، لا ينبغي لمستخدمي Android TV أن يتوقعوا الإصدار 15 لشاشاتهم الكبيرة في أي وقت قريب.

وبدلاً من ذلك، تخطط جوجل للانتقال مباشرة إلى إصدار أندرويد 16 لهذه التلفزيونات التي ستصدر في وقت ما في عام 2026.

ترقيات أندرويد لأجهزة التلفاز: هل نحتاجها حقًا؟

تحصل معظم أجهزة التلفاز التي تعمل بنظام أندرويد في السوق على تحديثات بطيئة من العلامات التجارية، ويمكنك القول إن هذا أمر جيد لأن أجهزة التلفاز ليست في الواقع معرضة لخطر الاختراق أو السرقة.

أضف إلى ذلك أن الناس يشترون أجهزة التلفاز كاستثمار طويل الأجل، والذي من المفترض أن يستمر لمدة 10 سنوات أو أكثر.

لذا إذا كان على العلامة التجارية تقديم 3-4 ترقيات لنظام Android لهذه التلفزيونات، إلى جانب صنع نماذج جديدة ذات ميزات متقدمة، فلن تكون هذه الشركات قادرة على تحمل الامتداد اللازم لإدارة كلا الطرفين.

ومع ذلك، سيكون من الجيد بالنسبة لهم على الأقل تقديم تحديثات أمنية مهمة بانتظام حتى يمكن التعامل مع أي تهديد محتمل لهذه الأجهزة الذكية.

لذا، إذا كنت تستخدم تلفزيون أندرويد ذكيًا يعمل على إصدارات أقدم، فنقترح عليك متابعة آخر تحديث، أو أن تكون سعيدًا بكيفية عمله وتشغيله حتى آخر نفس.