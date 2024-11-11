شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو Pixel يحتاجون إلى تثبيت تحديث الأمان لشهر نوفمبر في أسرع وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

قالت جوجل، مع إصدار تحديث أمان أندرويد لشهر نوفمبر، إن اثنتين من العيوب التي تم إصلاحها في التحديث "قد تكونان تحت استغلال محدود ومستهدف"، ويتمثل أحد العيوب فى خلل خطير يؤثر على شرائح Qualcomm Snapdragon معينة، وأدى هذا الخلل إلى تحذير من حكومة الولايات المتحدة.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه في 8 أكتوبر الماضى، تم تحذير مستخدمي أجهزة أندرويد الذين يعملون لدى الحكومة بتحديث هواتفهم بحلول 29 أكتوبر أو يجب عليهم التوقف عن استخدام أجهزتهم.

تقول شركة كوالكوم إنها لم ترسل فقط إلى مصنعي الهواتف الإصلاحات لتصحيح هذه الثغرات الأمنية في سبتمبر، بل أخبرت هذه الشركات بنشر هذه التصحيحات على الهواتف التي تم إصدارها في أقرب وقت ممكن.

يمكن للمهاجمين الحصول على تعليمات برمجية عشوائية بامتيازات النواة، مما يمنحهم السيطرة الكاملة على الجهاز المتأثر.

وكشفت مجموعة تحليل التهديدات التابعة لشركة جوجل إن الخلل يتم استغلاله وإن كان على نطاق محدود.

يجب على مستخدمو Pixel، الانتقال إلى الإعدادات > النظام > تحديث النظام واتباع الإرشادات لتثبيت تحديث الأمان.



