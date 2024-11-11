شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف تطبيقي البريد والتقويم على ويندوز بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مايكروسوفت أن تطبيقات البريد والتقويم والأشخاص في ويندوز لن تعمل بعد 31 ديسمبر 2024، ويأتي هذا كجزء من حملة أوسع نطاقًا لتحويل المستخدمين إلى Outlook الجديد لنظام التشغيل ويندوز.

وبعد هذا الموعد النهائي، لن يتمكن المستخدمون من إرسال أو تلقي رسائل البريد الإلكتروني من خلال تطبيقات البريد والتقويم القديمة، والتي كانت عنصرًا أساسيًا في ويندوز لسنوات، بحسب موقع speaksly.

في وثيقة دعم محدثة، أعلنت مايكروسوفت أنها ستوقف دعم تطبيقات البريد في ويندوز، مما يجعلها عديمة الفائدة للتواصل عبر البريد الإلكتروني، وتشجع الشركة المستخدمين على التحول إلى Outlook الجديد لنظام التشغيل ويندوز، والذي قوبل بردود فعل متباينة من المستخدمين، حيث يجد الكثير منهم أن الإصدار المستند إلى الويب بطيء ويصعب استخدامه.

بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على تطبيقات البريد والتقويم في ويندوز، تقدم مايكروسوفت مسارًا للهجرة، مما يسمح للمستخدمين بتصدير رسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال وأحداث التقويم إلى Outlook قبل نهاية العام.

ومع ذلك، بعد 31 ديسمبر، لن يكون إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني ممكنًا إلا من خلال Outlook الجديد، مما يترك الكثيرين للنظر في بدائل، مثل عملاء البريد الإلكتروني التابعين لجهات خارجية.

مع استمرار العد التنازلي، يتم حث مستخدمي Windows Mail على نقل بياناتهم والتعرف على Outlook، والذي تقول Microsoft أنه سيكون "أفضل Outlook" مجانًا، وفي حين أن هذا التحول إلزامي لتطبيقات البريد والتقويم في Windows 11، فقد يختار البعض حلول بريد إلكتروني مختلفة لتجنب الواجهة الجديدة المرهقة ومشاكل الأداء المرتبطة بتطبيق Outlook الجديد.

يمكن أن يؤثر هذا التغيير أيضًا على ملايين المستخدمين الذين أصبحوا يعتمدون على تطبيقات البريد والتقويم للمهام اليومية، مما يترك لهم القليل من الخيارات سوى التكيف مع رؤية Microsoft الجديدة لإدارة البريد الإلكتروني.