شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم جهاز بلايستيشن PS5s تم بيعها حول العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إطلاق بلاي ستيشن 5 برو مباشرة، كشفت أحدث تقارير الشركة أنها باعت 65.5 مليون جهاز بلاي ستيشن PlayStation 5s حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، وفي حين انخفضت مبيعات الجهاز بمقدار 1.1 مليون وحدة عن نفس الفترة من العام الماضي (وانخفضت بمقدار 2 مليون وحدة إجمالاً في عام 2024)، فقد تم تعويض ذلك بأكثر من مبيعات الألعاب التي بلغت 77.7 مليون وحدة، بزيادة 14.9% عن الربع الثاني من عام 2023.

وظل عدد مستخدمي شبكة بلاي ستيشن النشطين شهريًا لدى سوني عند 116 مليونًا على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير في أواخر العام الماضي.

النتيجة الصافية؟ ارتفعت الإيرادات بنسبة 9% وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 73% إلى 445.1 مليار ين (2.91 مليار دولار)، ونظرًا لهذه الأرباح وحقيقة أن الشركة لديها جهاز جديد أكثر تكلفة (وربما أكثر ربحية) جاهز لعيد الميلاد، كانت الشركة متفائلة بشأن بقية عامها، مما عزز توقعات إيراداتها قليلاً.

وجزء كبير من قصة مبيعات ألعاب الشركة هو نجاح لعبة تقمص الأدوار Black Myth: Wukong، والتي ورد أنها باعت 20 مليون وحدة في الربع الثاني (بما في ذلك إصدار الكمبيوتر الشخصي)، وكان أحد الألعاب التي حققت أداءً عاليًا هو لعبة Astro Bot، والتي أظهرت قوة الألعاب الناجحة في التأثير على المبيعات.

ولا يزال لدى الشركة ربعان متبقيان في سنتها المالية، والتي تنتهي في 31 مارس، ومن المتوقع أن تتضمن الألعاب القادمة قبل ذلك Assassin's Creed Shadow وMonster Hunter Wilds، وكلاهما مقرر في فبراير 2025.

ومع ذلك، فإن السنة المالية 2025 للشركة التي تبدأ في أبريل يمكن أن تكون رائعة مع ألعاب متوقعة للغاية مثل Ghost of Yotei وDeath Stranding 2 وDOOM: The Dark Ages وGrand Theft Auto VI التي تصل في وقت لاحق من العام المقبل.