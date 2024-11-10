شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة حول جهاز Apple Vision Pro تكشف عن أداء جيد في مجال الأشعة والان مع تفاصيل الخبر

تُسلط دراسة جديدة، نُشرت هذا الأسبوع من جانب باحثين في جامعة كاليفورنيا بسان دييجو، الضوء على كيفية استخدام نظارة Apple Vision Pro في بيئات الرعاية الصحية.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، أشاد الباحثون بـ "الفرص الجديدة للمحاكاة الافتراضية ثلاثية الأبعاد" وبيئة العمل التي توفرها Apple Vision Pro.

في الدراسة، تم تجهيز أخصائيي الأشعة بوحدات Apple Vision Pro المكلفة باستخدام تطبيق Visage Ease VP لمراجعة 100 فحص مقطعي محوسب للكشف عن التهاب الرتج، ثم تمت مقارنة الأداء بعرض نفس الفحوصات على سطح المكتب.

كما استطلعت الدراسة آراء أخصائي الأشعة حول أشياء مثل التفضيل بين الأجهزة وسهولة الاستخدام، ونظرًا لأهمية التصوير المقطعي المحوسب في الأشعة، فمن المهم معالجة ما إذا كان من الممكن تصور ميزاته ذات الدقة العالية على شاشات التصوير مثل تلك الموجودة في سماعات الرأس VR/AR من الجيل التالي.

وأفاد أخصائيو الأشعة بتجربة مستخدم جيدة بشكل عام مع نظارة الرأس، وتشير هذه النتائج إلى أن عرض النظارة هذه قد يكون كافياً لتصور مثل هذه الميزات، وبالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن Apple Vision Pro يفتح الباب أمام فرص جديدة في التصور ثلاثي الأبعاد والأشعة.

كما توفر فرصًا جديدة للتصور ثلاثي الأبعاد من خلال شاشتها الغامرة وإمكانيات جديدة لبيئة العمل من خلال تتبع العين واليد لواجهة المستخدم الخاصة بها.

ولهذه الأسباب، تعد سماعات الرأس VR / AR من الجيل التالي واعدة للعديد من التطبيقات في جميع أنحاء الأشعة.

أشار الباحثون في الدراسة أيضًا إلى تحقيقات أخرى حول استخدام منتجات الواقع الافتراضي للتصوير الطبي:

أظهرت هذه التحقيقات أداءً تشخيصيًا واعدًا لسماعة الرأس للعقيدات الرئوية، وتجارب مستخدم مواتية مع غرفة قراءة افتراضية للتخطيط قبل الجراحة، والعديد من التطبيقات المحتملة الأخرى مثل التوجيه أثناء الجراحة، حيث قد يصبح الواقع المعزز ضروريًا.

وتم إجراء أبحاث مكثفة حول تتبع العين في مجال الأشعة، وذلك لدراسة أنماط البحث وتسريع شرح الصور.