شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيباد يحصل على ترقية مع ميزات الذكاء الاصطناعي في عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن يحصل طراز iPad الأقل تكلفة على ترقية كبيرة بفضل Apple Intelligence العام المقبل، حيث يعد جلب الذكاء الاصطناعي إلى نموذج المبتدئين جزءًا من الإستراتيجية الأوسع في شركة آبل لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع الأجهزة، وفقًا لمحلل أبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج.

في أحدث نشرة إخبارية له عن Power On، أشار جورمان إلى أنه من المتوقع أن يحصل iPhone SE على ميزات Apple Intelligence بحلول مارس 2025، وسيتبعه جهاز آيباد المبتدئ "في وقت لاحق من العام".

أبرز التقرير أيضًا أنه من المتوقع أن تتلقى جميع أجهزة آبل المزودة بشاشة دعم الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2026، ويُظهر الجدول الزمني فجوة كبيرة منذ آخر تحديث لجهاز آيباد المبتدئ الذي حدث في أكتوبر 2022.

وقد يؤدي التأخير إلى تكون مرتبطة بالتحديات التكنولوجية المتمثلة في دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في جهاز منخفض التكلفة.

حاليًا، يعد جهاز آيباد من الجيل العاشر هو الجهاز اللوحي الأقل تكلفة الذي تقدمه الشركة، يأتي مزودًا بشريحة A14 Bionic، التي ظهرت لأول مرة مع تشكيلة iPhone 12 في عام 2020.

ووفقًا لموقع MacRumors، من المرجح أن تكون شريحة A16، التي تم الكشف عنها مع طرازات iPhone 15، هي الخيار المفضل لجهاز iPad التالي.

ومع ذلك، إذا كانت شركة آبل تهدف إلى تسهيل الوصول إلى Apple Intelligence، فقد تكون هناك حاجة إلى شريحة A17 Pro أو A18.

أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة مؤخرًا جهاز iPad Mini مقاس 8.3 بوصة، مدعومًا بمجموعة شرائح A17 Pro القوية ومزود بميزات Apple Intelligence.

الذكاء الاصطناعي من آبل عبارة عن مجموعة من الأدوات التي تعمل على تحسين الكتابة والتركيز والتواصل على أجهزة آبل.

يتضمن ذلك Genmoji وأداة التنظيف في تطبيق الصور والذكريات في الصور والإشعارات الملخصة والرسائل ذات الأولوية في البريد وتقليل الانقطاعات وتسجيل الصوت والنسخ الصوتي وSiri الأكثر ذكاءً وغير ذلك الكثير.

حاليًا، تتوفر Apple Intelligence على أجهزة مثل آيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس، ومجموعة آيفون 16، وiPad Air، وiPad Pro، وماك بوك أير المزود بشريحة M1 أو أحدث، وماك بوك برو المزود بشريحة M1 أو أحدث، وiMac المزود بشريحة M1 أو أحدث، الأحدث، Mac Mini مع M1 أو الأحدث، Mac Studio وMac Pro.