شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gemini يجعلك أقل اعتمادًا على مساعد جوجل مع تحديث ذكائه الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

يحصل تطبيق Gemini على تحديث رئيسي مع طرح ملحق Gemini Utilities Extension، حيث تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين التحكم في أجهزتهم المحمولة التي تعمل بنظام Android وتطبيقاتهم من خلال المطالبات الصوتية أو النصية، فإنه ترقية كبيرة من النسخة الحالية من مساعد جوجل Google Assistant، مما يوفر تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تم تصميم هذا التحديث لتبسيط مجموعة واسعة من المهام على جهاز Android الخاص بك، حيث يمكنك إدارة التنبيهات والمؤقتات، وفتح التطبيقات، والتحكم في تشغيل الوسائط، وضبط إعدادات الجهاز مثل مستوى الصوت والسطوع، ويمكنه حتى التقاط الصور ولقطات الشاشة لك.

تتمثل إحدى الميزات البارزة في القدرة على تنفيذ إجراءات متعددة بمطالبة واحدة، فعلى سبيل المثال، يمكنك مطالبة تطبيق Gemini برفع مستوى صوت الوسائط، وخفض مستوى صوت الإشعارات، وتنشيط وضع توفير البطارية في وقت واحد، ويعمل هذا على تبسيط المهام وتوفير الوقت.

يتضمن التحديث أيضًا التكامل مع تطبيق Pixel Screenshots، ويمكنك مطالبة تطبيق Gemini بالبحث عن لقطات شاشة معينة أو تصفح مجموعاتك.

ويمكنك الآن استخدام Gemini لمساعدتك في العثور على شيء قمت بحفظه في Pixel Screenshots، من أي مكان على هاتفك.

كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة وطلب من Gemini "العثور على ماركة الأحذية الرياضية التي قمت بحفظها في لقطات الشاشة" وسيأخذك Gemini إلى لقطة الشاشة التي كنت تبحث عنها.

بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على المنبهات والمؤقتات، يوفر ملحق Gemini Utilities تحكمًا شاملاً في تطبيق Clock، ويمكنك ضبط وإدارة وحذف المنبهات والمؤقتات، وحتى إيقافها أو إلغائها باستخدام أوامر صوتية بسيطة.

من المهم ملاحظة أن هذا الملحق يتم إصداره تدريجيًا وقد لا يكون متاحًا للجميع على الفور، وبالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم حاليًا المطالبات باللغة الإنجليزية فقط، ومع ذلك، بمجرد طرحه بالكامل، فإنه يعد بتحسين طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزة Android الخاصة بهم بشكل كبير.

