شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شحن أيفون بطيء.. اعرف طريقة شحن 16 iPhone بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

تتمتع الهواتف الحديثة، مثل iPhone 16، بسعة بطارية داخلية كبيرة، وقد يستغرق إعادة شحن هذه البطارية حوالي أربع ساعات، إذا كنت تستخدم أبطأ طرق الشحن المتاحة، ومع ذلك، في أفضل الظروف، يمكنك شحن iPhone الخاص بك بسرعة من فارغ إلى 50% في 30 دقيقة، مع شحن كامل بنسبة 100% في حوالي ساعتين.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، يدعم iPhone 16 وiPhone 16 Pro سرعات الشحن السريع عبر منفذ USB-C السلكي، باستخدام قوالب طاقة الشحن السريع، ومن خلال الجيل الجديد من شواحن MagSafe اللاسلكية، وإليك ما تحتاجه لشحن iPhone 16 بسرعة:

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تشحن هاتفك باستخدام طرق غير مثالية هي مجرد ملاحظة المدة التي يستغرقها الانتقال من 0% إلى 100%. إذا استغرقت عملية الشحن هذه ساعات عديدة، فربما لا تستخدم أسرع ملحقات الشحن الممكنة.

إذا كنت تشحن iPhone الخاص بك طوال الليل فقط أثناء نومك، فقد لا تهمك السرعة البطيئة، ولكن إذا كنت غالبًا في مأزق، أو تجد نفسك تشحن أثناء النهار، فإن الشحن السريع مناسب جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيخبرك iOS 18 فعليًا في واجهة المستخدم إذا كنت تستخدم شاحنًا بطيئًا، حيث إنه إذا انتقلت إلى الإعدادات -> البطارية، يمكنك عرض الرسم البياني لمستوى البطارية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وإذا كنت تستخدم شاحنًا بطيئًا، فسيتم عرض نص تحذير باللون البرتقالي، ويتم تمييز الأوقات التي حدث فيها الشحن البطيء باللون البرتقالي على الرسم البياني.

كيفية شحن iPhone بسرعة باستخدام USB-C

يدعم iPhone سرعة شحن تصل إلى 27 وات، باستخدام كابل طاقة متصل بمنفذ USB-C، باستخدام وحدة شحن بقوة 30 وات، يمكنك شحن iPhone 16 بالكامل في حوالي ساعتين.

لتحقيق هذه السرعة القصوى، ستحتاج إلى كابل USB-C ووحدة شحن USB-C مصنفة، وتتضمن خيارات وحدة الشحن هذا الشاحن الصغير بقوة 30 وات من Mophie، أو الشاحن المزدوج المريح بقوة 35 وات من أبل.

ويمكنك استخدام أي كابل USB-C تقريبًا، بما في ذلك الكابل الذي يأتي في العلبة مع iPhone نفسه.

مع استخدام هذه الملحقات، سيشحن iPhone سريعًا من 0% إلى 50% في حوالي 30 دقيقة، وسيستغرق الأمر حوالي ساعة ونصف أخرى للوصول إلى 100%.

إذا لم يكن لديك شواحن بقوة 30 واط متاحة، فيمكنك تحقيق نتائج مماثلة جدًا باستخدام شاحن بقوة 20 واط.

وسيشحن الشاحن بقوة 20 واط هاتف iPhone بسرعة تكاد تكون أسرع من شاحن بقوة 30 واط، حيث يستغرق حوالي 15 دقيقة فقط أبطأ للشحن الكامل.

ويمكنك بأمان استخدام شاحن بقوة أعلى من 30 واط، مثل تلك التي تأتي مع جهاز MacBook الخاص بك، ولكن هاتف iPhone سيستهلك 27 واط فقط كحد أقصى، لذلك لن تكتسب أي سرعة إضافية.

كيفية شحن iPhone 16 سريعًا لاسلكيًا باستخدام MagSafe

هناك أمر جديد مع iPhone 16 وiPhone 16 Pro، حيث يمكنك أيضًا الشحن السريع لاسلكيًا باستخدام شواحن MagSafe، وللقيام بذلك، ستحتاج إلى شراء شاحن MagSafe جديد بقدرة شحن سريع.

توصي أبل بإقرانه بشاحنها بقوة 30 واط، على الرغم من أن أي علامة تجارية لشاحن بقوة 30 واط ستكون كافية.

يمكن لشواحن MagSafe الجديدة شحن إصدارات iPhone 16 بما يصل إلى 25 وات.

وتقتصر MagSafe القديمة (وملحقات الشحن Qi الأخرى) على 15 وات، وباستخدام تكوين الشحن السريع اللاسلكي هذا، يمكنك تحقيق نتائج مماثلة للشحن السلكي لأول مرة.

ومع ذلك، فإن الشحن اللاسلكي أقل كفاءة بعض الشيء، ومع ارتفاع درجة حرارة البطارية بسبب ملفات الشحن الاستقرائي، سيشحن الهاتف بشكل أبطأ لحماية خلية البطارية.

ومع شواحن MagSafe الجديدة، يمكنك الانتقال من صفر إلى 50% شحن في حوالي نصف ساعة، تمامًا مثل الشحن السلكي USB-C، وإذا قمت بالشحن حتى 100%، فتوقع الانتظار لمدة ساعتين أو نحو ذلك.