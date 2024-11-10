شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يعيد تصميم عناصر التحكم في سرعة التشغيل على تطبيقه بأندرويد وأيفون والان مع تفاصيل الخبر

يعيد يوتيوب تصميم عناصر التحكم الخاصة به من خلال طرح سلسلة من الميزات الجديدة المصممة لتحسين تجربة المستخدم على تطبيقه بأندرويد وأيفون، ومن بين أحدث الإضافات مشغل صغير مُعاد تصميمه، وقائمة إعدادات مُجددة، وكذلك إصلاح كامل لعناصر التحكم في سرعة التشغيل.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، تعد عناصر التحكم الجديدة في سرعة التشغيل ترقية كبيرة من الإصدار السابق، فبدلاً من قائمة طويلة من السرعات المحددة مسبقًا، أصبح لدى المستخدمين الآن شريط تمرير مضغوط في أسفل الشاشة، ويسمح هذا الشريط بالتعديلات بزيادات قدرها 0.5، مما يوفر دقة أكبر وتحكمًا أكبر في تشغيل الفيديو.

وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون السرعات المحددة مسبقًا، لا تزال عناصر التحكم توفر وصولاً سريعًا إلى الخيارات الشائعة، 0.25x، و1.0x (عادي)، و1.25x، و1.5x، و2.0x.

ويمنح الجمع بين شريط التمرير والإعدادات المسبقة المستخدمين المرونة لضبط تجربة المشاهدة الخاصة بهم.

قد يصبح تقديم شريط التمرير في عناصر التحكم في سرعة التشغيل بمثابة تغيير كبير للعديد من المستخدمين.

يقدم يوتيوب مستوى من التخصيص كان مفقودًا في السابق، وبالنسبة لأولئك الذين يجدون السرعات المحددة مسبقًا محدودة للغاية، يسمح لهم شريط التمرير بضبط سرعة التشغيل حسب تفضيلاتهم الدقيقة.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمشاهدين الذين يتعلمون لغة جديدة، أو يشاهدون محتوى تعليميًا، أو يفضلون ببساطة استهلاك المحتوى بوتيرة أسرع أو أبطأ قليلاً.

ويتيح شريط التمرير للمستخدمين التحكم في تجربة المشاهدة الخاصة بهم وتحسينها لاحتياجاتهم الفردية.

وهناك إضافة أخرى مرحب بها تم تقديمها سابقًا هي مشغل صغير جديد، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين الاستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء تصفح محتوى آخر على المنصة.

يظهر مشغل صغير كنافذة صغيرة قابلة للتحريك، مما يضمن للمستخدمين إمكانية تعدد المهام دون تفويت لحظة من الفيديو الخاص بهم.

وجدد يوتيوب قائمة الإعدادات الخاصة به، حيث أصبحت القائمة الجديدة أكثر تنظيمًا وأسهل في التنقل، مما يسمح للمستخدمين بالعثور بسرعة على الإعدادات التي يحتاجون إليها وتخصيص تجربة المشاهدة الخاصة بهم.

