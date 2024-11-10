شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 15 هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الربع الثالث من 2024 عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لأبحاث السوق التي أجرتها شركة Counterpoint، كان iPhone 15 هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العالم في الربع الثالث من هذا العام، ويتبع الهاتف شقيقيه iPhone 15 Pro Max و15 Pro.

وشكلت هذه الهواتف الذكية العشرة 19% من إجمالي المبيعات في الربع الثالث من سبتمبر، وهناك تحول ملحوظ في الطلب الاستهلاكي حيث يبحث المستخدمون الآن عن هواتف أعلى جودة، بما في ذلك في الأسواق الناشئة.

ونظرًا لعروض المقايضة المعقولة وبرامج التمويل المحلية، يشهد iPhone 15 Pro و15 Pro Max نموًا كبيرًا في تلك الأسواق.



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وفي نفس السياق قادت أبل هذا العام سوق الأجهزة اللوحية العالمية، حيث كشفت الشركة عن طرازين جديدين من iPad Pro، كلاهما مزود بشاشات OLED، وكلاهما يعمل بشريحة M4، كما تم إصدار طرازين من iPad Air (2024) هذا العام مزودان بشريحة M2، وأضافت Apple أيضًا طرازًا جديدًا مقاس 13 بوصة إلى iPad Air (2024)؛ يحتوي هذا الخط الآن على خيارات مقاس 11 بوصة و13 بوصة، مثل iPad Pro، لأولئك الذين يريدون جهاز iPad بشاشة كبيرة ولكنهم لا يريدون دفع مبالغ باهظة مقابل شاشة OLED، وفي الشهر الماضي فقط، تم الكشف عن iPad mini (A17 Pro).

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، ظل iPad في صدارة سوق الأجهزة اللوحية حيث شحنت أبل 12.6 مليون جهاز لوحي خلال الربع الثالث.

وقد ساعدت عمليات شراء iPad mini الجديد في العودة إلى المدرسة في تحقيق مكاسب سنوية صغيرة بنسبة 1.4%.

وكانت انخفضت حصة أبل في السوق بنسبة ست نقاط مئوية إلى 31.7% من 37.7% خلال نفس الربع من العام الماضي.