شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون: شبكة أقمار إيلون ماسك تعوق اكتشاف الكويكبات الخطيرة القريبة من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر العلماء من أن شبكة أقمار إيلون ماسك تجعل من الصعب اكتشاف الكويكبات الخطيرة القريبة من الأرض، وقد ارتفع عدد الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض من بضع مئات فقط في عام 1986 إلى 10 آلاف قمر اليوم، ومن المتوقع زيادة عشرة أضعاف أخرى خلال العقد المقبل - ومعظمها مدفوع بشبكة ستارلينك التابعة لماسك.

وتعتبر ستارلينك عبارة عن أسطول من الأقمار الصناعية يوفر الإنترنت للأشخاص الذين لديهم إشارة قليلة أو معدومة، لكن أكثر من 100 عالم فلك حذروا الآن من إطلاق المزيد من "الأبراج الضخمة" من الأقمار الصناعية.

وقال العلماء إن انسداد مدار الأرض بالأقمار الصناعية يمكن أن يحجب رؤية تلسكوباتهم للفضاء الخارجى، وقال البروفيسور روبرت ماكميلان لـ Space: "الأقمار الصناعية الاصطناعية، حتى تلك التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، يمكن أن تعيق الرصد الفلكي.

وأضافوا: "تساعد هذه الملاحظات في الكشف عن الكويكبات وفهم مكاننا في الكون، "لا تزال الأضرار البيئية طويلة الأمد المحتملة لنشر عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية غير واضحة".

وقد أذهلت خطوط الضوء من Starlink تلسكوبًا في كاليفورنيا يمسح السماء بحثًا عن النجوم المتفجرة والكويكبات القريبة من الأرض الخطيرة، فيما وجدت دراسة أن أقمار Musk الصناعية يمكن أن تمنع منشأة Zwicky Transient Facility من التقاط الكويكبات القادمة من الشمس.

وتأثرت حوالي واحدة من كل خمس لقطات من التلسكوب الضخم، وفقًا لتقارير Scientific American، وقال الخبير برزيميك مروز: "لا نتوقع أن تؤثر أقمار ستارلينك على الصور غير الشفقية، ولكن إذا دخلت مجموعة الأقمار الصناعية لشركات أخرى في مدارات أعلى، فقد يتسبب هذا في حدوث مشكلات للرصدات غير الشفقية"، وقال المؤلف المشارك توم برينس: "هناك فرصة ضئيلة لأن نفوت كويكبًا أو حدثًا آخر مخفيًا خلف خط الأقمار الصناعية".