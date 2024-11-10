شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TSMC تعلق إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين اعتبارا من 11 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) شركات تصميم الرقائق الصينية أنها ستعلق إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لديها اعتبارًا من يوم غدا الاثنين، وفقًا لما ذكرته صحيفة Financial Times، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت FT إن شركة TSMC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، أبلغت العملاء الصينيين أنها لن تصنع رقائق الذكاء الاصطناعي بعد الآن عند عقد عملية متقدمة تبلغ 7 نانومتر أو أصغر.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من التدابير تهدف إلى تقييد شحن رقائق وحدة معالجة الرسوميات المتقدمة - التي تمكن الذكاء الاصطناعي - إلى الصين لإعاقة قدرات الذكاء الاصطناعي لديها، والتي تخشى واشنطن من استخدامها لتطوير أسلحة بيولوجية وإطلاق هجمات إلكترونية واسعة النطاق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الولايات المتحدة غرامة قدرها 500 ألف دولار على شركة GlobalFoundries ومقرها نيويورك لشحن الرقائق دون إذن إلى شركة تابعة لشركة SMIC الصينية المدرجة في القائمة السوداء.

ووفقًا لتقرير FT، فإن أي إمدادات مستقبلية من شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة من TSMC للعملاء الصينيين ستخضع لعملية موافقة من المرجح أن تشمل واشنطن، وقالت الشركة: "لا تعلق TSMC على الشائعات المتداولة في السوق، TSMC شركة ملتزمة بالقانون ونحن ملتزمون بالامتثال لجميع القواعد واللوائح المعمول بها، بما في ذلك ضوابط التصدير المعمول بها".

وتأتي الخطوة لتقييد الصادرات إلى الصين في وقت تحقق فيه وزارة التجارة الأمريكية في كيفية وصول شريحة أنتجتها شركة صناعة الرقائق التايوانية إلى منتج صنعته شركة هواوي الصينية الخاضعة لعقوبات شديدة.