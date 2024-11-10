شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث macOS Sequoia 15.2 يضيف لـAirPlay ميزة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم أحدث إصدار تجريبي من macOS Sequoia 15.2 ترقية لتجربة استخدام AirPlay في مشاركة المحتوى من جهاز Mac إلى Apple TV، فهناك خيار جديد لمشاركة نافذة أو تطبيق معين فقط عند استخدام AirPlay من جهاز Mac إلى Apple TV.

وعند بدء تشغيل AirPlay إلى Apple TV في macOS Sequoia 15.2، سترى قائمة منبثقة بها ثلاثة خيارات مختلفة:



• الشاشة بالكامل

• النافذة أو التطبيق

• العرض الممتد



يعني التغيير أنك تتمتع الآن بقدر أكبر من التحكم التفصيلي، فيما تتم مشاركته من جهاز Mac إلى Apple TV عند استخدام AirPlay.



وقبل macOS 15.2، كانت خياراتك الوحيدة هي عكس شاشة جهاز Mac أو توسيع الشاشة، والآن، يمكنك اختيار AirPlay فقط لنافذة أو تطبيق معين إلى Apple TV.



يتوفر macOS Sequoia 15.2 حاليًا للمطورين ومختبري الإصدار التجريبي العام، ومن المقرر إصدار التحديث، الذي يتضمن أيضًا ميزات Apple Intelligence الجديدة مثل Image Playground للجميع في ديسمبر.