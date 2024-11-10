شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على علامة التبويب الجديدة لتطبيق جوجل لتسجيل البحث والان مع تفاصيل الخبر

يضيف تطبيق Google الآن علامة تبويب جديدة "النشاط" لتحل محل علامة التبويب "المحفوظات" الحالية، حيث ستتيح لك علامة التبويب الجديدة الوصول بسرعة إلى سجل البحث الخاص بك من Chrome وتطبيق جوجل نفسه.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تطرح جوجل الميزة الجديدة للتطبيق في ما يبدو أنه اختبار في الوقت الحالي، حيث لا يحصل عليها الكثير من المستخدمين.

ويمكنك استخدام علامة التبويب الجديدة "النشاط" كنقطة مركزية لإدارة العناصر المحفوظة الموجودة حاليًا في علامة التبويب "المحفوظة"، مع السماح لك أيضًا بالوصول إلى سجل البحث الخاص بك من Chrome وتطبيق جوجل.

تقدم علامة التبويب الجديدة "النشاط" تجربة تطبيق أصلية بالكامل ولا تشبه واجهة بسيطة تعتمد على عرض الويب، ولديك طريقة أكثر تكاملاً للتفاعل مع سجل التصفح والبحث الخاص بك.

ستتيح لك علامة التبويب عرض وإدارة واتخاذ إجراءات مثل حفظ أو مشاركة أو حذف عناصر سجل معينة.

وكانت الميزة قيد التطوير لمدة شهرين بالفعل، ويبدو أن الطرح الحالي هو جزء من مرحلة الاختبار قبل الطرح الأوسع، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة عالميًا في الأسابيع المقبلة، لذا قد لا تحتاج إلى الانتظار لفترة طويلة قبل أن تتمكن من الاستفادة من هذه الميزة.

تم رصد علامة التبويب الجديدة "النشاط" على إصدار تطبيق جوجل الجديد، وأيضًا على Pixel 7 Pro الذي يعمل بنظام Android 15، ولا تحتاج الميزة إلى أي تكوينات إضافية لتمكينها، ومع ذلك، فهي غير متاحة على نطاق واسع في الوقت الحالي.



