شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح iPhone SE4 قريبًا.. إليك 5 ترقيات كبيرة نتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تخطط لشراء iPhone جديد لتجربة iOS ولكن لديك ميزانية محدودة؟ إحدى الطرق لدخول نظام Apple البيئي هي شراء أجهزة iPhone قديمة بخصم، ومع ذلك، إذا كنت لا تريد التنازل عن طراز أقدم ولا تزال ترغب في البقاء ضمن الميزانية، فهناك شيء مثير قادم لمحبي Apple على الأرجح في عام 2025.

ومن المتوقع أن تطلق Apple الجيل الرابع من iPhone SE في أوائل عام 2025، وإذا صدقنا الشائعات، فقد يكون iPhone الأكثر تكلفة ولكنه قادر على تقديم بعض الميزات على مستوى الرائد.

ويقترح خبراء الصناعة، بما في ذلك Ming-Chi Kuo، أن Apple قد تبدأ إنتاج iPhone SE 4 في أقرب وقت ممكن في ديسمبر 2024، وإذا استمر هذا الجدول الزمني، فقد يصل SE 4 إلى الرفوف بحلول مارس أو أبريل من العام المقبل، مما يجعله خيارًا مقنعًا في سوق المدى المتوسط ​​التنافسي.

ونظرًا لأن آخر إصدار من iPhone SE 3 بأسعار معقولة تم إطلاقه في عام 2022، يُقال أيضًا أن Apple ستمنح iPhone SE الجديد ترقيات كبيرة مثل شريحة سلسلة A 18 وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل والمزيد.

فيما يلي خمسة تحسينات رئيسية متوقعة لجهاز iPhone SE 4 مقارنة بسابقه، iPhone SE 3، الذي تم إطلاقه في عام 2022.

تعديلات التصميم بشاشة أكبر

أحد أكبر التغييرات في iPhone SE الجديد هو إعادة التصميم بالكامل، المستوحى من جماليات iPhone 14. ومن المتوقع أن تتخلص Apple من الحواف السميكة وزر الصفحة الرئيسية المادي الذي ميز طرز SE السابقة، وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يتبنى SE 4 مظهرًا أكثر أناقة مع شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة - وهي ترقية كبيرة من شاشة LCD الأصغر مقاس 4.7 بوصة في SE 3، مع هذا التحول في التصميم، من المتوقع أيضًا أن يتميز SE 4 بميزة Face ID، مما يتماشى بشكل أوثق مع عروض الخصوصية التي تقدمها Apple في طرازاتها الرائدة.

شريحة سلسلة A18

من المتوقع أن تزود Apple SE 4 بشريحة A18، من نفس السلسلة القوية مثل طرازات iPhone 16 الرائدة، إن تضمين شريحة A18 من شأنه أن يمنح SE 4 قوة معالجة محسنة للمهام اليومية وتجارب لعب أفضل وأوقات تحميل تطبيقات أسرع، إلى جانب شريحة A18، يُشاع أيضًا أن SE 4 سيأتي مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي - ضعف الكمية في SE 3، وقد تمكن هذه الزيادة في الذاكرة أيضًا Apple من دعم Apple Intelligence على SE 4، مما يجعله أرخص iPhone للوصول إلى أحدث مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي من Apple.

كاميرا بمستشعر 48 ميجا بكسل

من بين التحديثات الأخرى المتوقعة بشدة لجهاز iPhone SE 4 الكاميرا، فبدلاً من عدسة SE 3 بدقة 12 ميجا بكسل، قد يتميز SE 4 بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بكسل، ورغم أنه قد يفتقر إلى إعداد العدسات المتعددة لأجهزة iPhone الراقية من Apple، إلا أن مستشعر 48 ميجا بكسل هذا قد يوفر جودة صورة رائعة، معززة ببرنامج التصوير الحاسوبي من Apple.

ومن المرجح أن يتم تضمين ميزات مثل Smart HDR وNight Mode، ومن المتوقع وجود كاميرا بدقة 12 ميجا بكسل في المقدمة لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو أفضل.

بطارية أكبر مع دعم USB-C

غالبًا ما يكون عمر البطارية مصدر قلق لمستخدمي iPhone SE، ويُشاع أن Apple ستعالج هذا في SE 4 ببطارية أكبر سعة 3279 مللي أمبير في الساعة، وهي قفزة كبيرة من سعة SE 3 البالغة 2018 مللي أمبير في الساعة.

وبحسب ما ورد ستظل قدرات الشحن السريع عند 20 وات، وقد تقدم Apple دعم MagSafe لخط SE، مما يضيف الراحة والتوافق مع الملحقات المختلفة. ومن المتوقع أيضًا أن يتم شحن USB-C، بما يتماشى مع التحول الأخير لشركة Apple نحو الموصلات العالمية.

أسعار تنافسية

في حين تبدو مواصفات iPhone SE 4 مقنعة، إلا أن عامل الجذب الرئيسي لـ iPhone SE 4 سيكون على الأرجح سعره، في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتراوح سعر SE 4 بين 499 دولارًا و549 دولارًا، ارتفاعًا من سعر SE 3 المبدئي البالغ 429 دولارًا.

و نتوقع سعرًا مشابهًا نظرًا لأن Apple كانت تحافظ على استراتيجية تسعير مماثلة للرائدات مثل iphone 12 وiPhone 16 اللذان حصلا على نطاق سعري مماثل، لذا، إذا ظلت هذه الاستراتيجية كما هي بالنسبة لـ SE 4 بأسعار معقولة وبهذا السعر، فإنه من شأنه أن يوفر لمستخدمي iPhone الجدد طريقة صديقة للميزانية لتجربة نظام Apple البيئي وأحدث ميزات نظام التشغيل iOS.