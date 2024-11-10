شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب ترفع أسعار بريميم لعدد كبير من المستخدمين فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن تصبح اشتراكات YouTube المتميزة أكثر تكلفة بالنسبة للمشتركين القدامى في الخطط القديمة في المزيد من الأماكن، وأبلغت YouTube المشتركين في الولايات المتحدة الذين لديهم خطط YouTube Premium القديمة (الناتجة عن الخدمات المتوقفة Google Play Music أو YouTube Red) أنهم سيحتاجون فى ديسمبر إلى البدء في دفع السعر الحالي البالغ 13.99 دولارًا شهريًا في العام الجديد.

وقد نشر مستخدمو YouTube Music في أوروبا رسائل البريد الإلكتروني التي تلقوها للإعلان عن زيادة الأسعار لهم أيضًا، ومثلهم كمثل الولايات المتحدة، وأفاد البعض بالحصول على ثلاثة أشهر أخرى بالسعر الحالي قبل الزيادة.

فى رسالة بالبريد الإلكتروني إلى The Verge، أكد مدير اتصالات YouTube، بول بينينجتون، ارتفاع الأسعار لكل من YouTube Premium، الذي يزيل الإعلانات على مقاطع الفيديو المتدفقة ويتضمن الوصول إلى خدمة الموسيقى، بالإضافة إلى خطط YouTube Music المستقلة:

وقال، نقوم بتحديث سعر YouTube Premium وYouTube Music Premium للمشتركين الجدد والحاليين في بلغاريا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وإستونيا وإسبانيا وفنلندا واليونان وغواتيمالا وهندوراس والكويت وليتوانيا ولوكسمبورج ولاتفيا وبورتوريكو والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وأوروغواي وتركيا.

وسيحصل الأعضاء الذين قاموا بالتسجيل في الأصل عبر Google Play وتلقوا أسعار التبني المبكر على ثلاثة أشهر إضافية بالسعر الحالي.