شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتف جوجل بيكسل 11 سيصل بشريحة Tensor G6 لتقديم أداء حرارى محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تجهيز هواتف جوجل بيكسل بشرائح Tensor المصممة لتقديم قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتكامل الوثيق مع ميزات البرامج الحصرية للشركة، ولكن من المعروف أيضًا أن معالجات الشركة تواجه مشكلات حرارية وكفاءة، خاصة عند مقارنتها بالعروض المقدمة من كوالكوم، لكن وفقًا لتقرير، ستركز الشركة على تطوير Tensor G6 - الشريحة المتوقعة لتشغيل سلسلة Pixel 11 - لحل المشكلات المتعلقة بالكفاءة والسخونة الزائدة.

شريحة Tensor G6 لسلسلة Pixel 11 ستركز على حل تحديات التسخين والكفاءة

يكشف تقرير Android Authority الذي يستشهد بوثائق من قسم GChips التابع لشركة Google أن الشركة على دراية بالمشكلات التي تؤثر على نماذج هواتف Pixel الذكية الحالية، وتعد المشكلات الحرارية "السبب الأول لإرجاع Pixel" بينما "حدود الراحة الحرارية مرتفعة للغاية" وفقًا لشريحة عرض تقديمي شاهدها المنشور، وبحسب ما ورد، تسعى الشركة إلى تحسين العزل الحراري من أجل تحسين رضا العملاء وتقليل إرجاع الهواتف.

ومن المجالات الأخرى التي يُقال إن جوجل تعمل على تحسينها في Tensor G6 هي عمر البطارية، وهذه شكوى شائعة أخرى بين مستخدمي Pixel 6 وPixel 7، وفقًا للعرض التقديمي، الذي ينص على أن المستخدمين "يتوقعون 36 ساعة من عمر البطارية"، وهذا يشير إلى أن استخدام الطاقة والكفاءة سيكونان مجالين حيث يمكن لسلسلة Pixel 11 تقديم تحسن عن سابقاتها.

وتستهدف الشركة سعرًا قدره 65 دولارًا لكل شريحة Tensor G6، وهو أقل من التكلفة المزعومة البالغة 150 دولارًا لمجموعة شرائح مماثلة من Qualcomm، وفقًا للتقرير، لا يوجد ذكر لتكلفة شرائح Tensor السابقة، لذلك ليس لدينا فكرة حقًا عن مقدار ما تخطط Google لتوفيره من خلال إنتاج شرائحها لسلسلة Pixel 11 مع الهدف المالي الجديد.

ووفقًا للتقارير السابقة، ستبدأ Google في إنتاج شرائح Tensor G5 - المتوقع أن تعمل على تشغيل خليفة سلسلة Pixel 9 - مع شركة TSMC التايوانية، ولا يُتوقع أن تقدم الجيل التالي من شرائح Tensor قفزة كبيرة في الأداء مقارنة بالطرازات الحالية، ولكن يُقال إنها تقدم تحسينات في عمر البطارية والكفاءة، وقد تجلب سلسلة Pixel 11 بشريحة Tensor G6 المزيد من التحسينات في عام 2026.