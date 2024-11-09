شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يوقف ترامب تفكك جوجل ويغير المسار بشأن سياسات مكافحة الاحتكار؟ والان مع تفاصيل الخبر

قال خبراء التكنولوجيا إن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب قد يتراجع عن بعض سياسات مكافحة الاحتكار التي تم اتباعها في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ومن المحتمل أنه بما في ذلك محاولة تفكيك ألفابت الشركة الأم لجوجل بسبب هيمنتها على البحث عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن يواصل ترامب القضايا المرفوعة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي بدأ العديد منها في فترة ولايته الأولى، لكن شكوكه الأخيرة بشأن احتمال تفكك جوجل تسلط الضوء على السلطة التي سيحتفظ بها بشأن كيفية إدارة تلك القضايا.

وقال في مناسبة أقيمت في شيكاغو في أكتوبر: "إذا فعلت ذلك، فهل ستدمر الشركة؟ ما يمكنك فعله دون تفكيكها هو التأكد من أنها أكثر عدالة".

تلاحق وزارة العدل الأمريكية حاليًا قضيتين لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل - إحداهما تتعلق بالبحث والأخرى تتعلق بتكنولوجيا الإعلان، بالإضافة إلى قضية ضد شركة أبل، كذلك رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية دعوى قضائية ضد ميتا وأمازون.

وقد وضعت وزارة العدل مجموعة من العلاجات المحتملة في قضية البحث، بما في ذلك إجبار جوجل على تجريد أجزاء من أعمالها مثل متصفح الويب كروم وإنهاء الاتفاقيات التي تجعله محرك البحث الافتراضي على أجهزة مثل آيفون من آبل.

لكن المحاكمة بشأن هذه الإصلاحات لن تتم حتى أبريل 2025، مع احتمال صدور الحكم النهائي في أغسطس. وقال ويليام كوفاتشيتش، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن، إن ذلك يمنح ترامب ووزارة العدل الوقت لتغيير المسار إذا اختاروا ذلك.

وقال كوفاسيتش، الذي ترأس لجنة التجارة الفيدرالية في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش: "إنه بالتأكيد في وضع يسمح له بالتحكم في تصرف وزارة العدل في مرحلة العلاجات".

وقال المحامون إنه من المرجح أيضًا أن يتراجع ترامب عن بعض السياسات التي أثارت غضب صانعي الصفقات في ظل إدارة بايدن. الأول هو الإحجام عن التسوية مع الشركات المندمجة، وهو الأمر الذي كان شائعاً في السابق والسماح للشركات بمعالجة مشاكل المنافسة التي أثارتها الوكالات حول الصفقات من خلال اتخاذ إجراءات مثل بيع جزء من الشركة.

قال جون دوبرو، الشريك في شركة المحاماة McDermott Will & Emery، إنه من المرجح أن تلغي لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل المبادئ التوجيهية لمراجعة الاندماج التي تم وضعها في عهد بايدن.

وقال: "إن المبادئ التوجيهية للاندماج لعام 2023 كانت معادية للغاية لعمليات الاندماج والاستحواذ"، مرددا وجهة نظر سائدة على نطاق واسع في وول ستريت.

قد يكون الحظر الذي تفرضه لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على معظم البنود غير التنافسية في العقود بين أصحاب العمل والموظفين أكثر عرضة لدعوى قضائية مرفوعة من قبل غرفة التجارة الأمريكية، إذا صوتت لجنة التجارة الفيدرالية على عدم الدفاع عنها.

وقد وقع حوالي 30 مليون شخص، أو 20% من العمال الأمريكيين، على عدم المنافسة، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية. وتقوم الوكالة حاليًا باستئناف حكم المحكمة الذي منع هذا الحكم.

لكن مثل هذه الإجراءات لتفكيك عمل رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان ستعتمد على تأكيد البديل الذي عينه ترامب لمنح اللجنة المكونة من خمسة أعضاء من الحزبين أغلبية جمهورية.

ركزت مبادرات خان على ما اعتبرته أضرارًا مجتمعية ناجمة عن اندماج الشركات دون رادع، مما أثار إشادة كل من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، بما في ذلك نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، لكن البعض في مجتمع الأعمال والمجتمع القانوني انتقدوا نهجها ووصفوه بأنه عدواني للغاية.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يحد ترامب بشكل كبير من إنفاذ مكافحة الاحتكار، تم رفع عدد مماثل من قضايا الاندماج خلال فترة ولايته الأولى كما حدث خلال العامين الأولين من إدارة بايدن، وفقًا لتحليل أجرته شركة شيبارد مولين للمحاماة.