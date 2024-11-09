شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الصينية تجلب أول عينات من الجانب البعيد للقمر إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

فتحت وكالة الفضاء الصينية جولة أولى من الطلبات للباحثين لاستعارة عينات الجانب البعيد من القمر من مسبار تشانج آه 6.

انطلقت المركبة تشانج إي 6 في مايو من هذا العام، وجمعت هذه المهمة المعقدة التي استغرقت 53 يوما عينات من فوهة أبولو على الجانب البعيد من القمر، ثم عادت إلى الأرض في أواخر يونيو .

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن أجزاء صغيرة من العينات التي تم جمعها والتي تزن 4 أرطال و4.29 أونصة (حوالي 1935 جرامًا) متاحة الآن للتطبيقات المحلية، وفقًا لمركز استكشاف القمر وهندسة الفضاء التابع للإدارة الوطنية الصينية للفضاء (CNSA) ، والموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 22 نوفمبر.

هذه المادة هي الأولى التي تم جمعها على الإطلاق من الجانب البعيد للقمر، و قد يؤدي تحليل العينات إلى نظريات جديدة بشأن أصل القمر وتطوره، بما في ذلك تقديم رؤى جديدة حول سبب اختلاف الجانبين القريب والبعيد للقمر .

ووجدت دراسة أولية أن عينات Chang'e 6 أقل كثافة مقارنة بعينات القمر السابقة، والتي تم استردادها من الجانب القريب للقمر.

في حين أن العينات مفتوحة حاليًا فقط للتطبيقات الصينية المحلية، إلا أنها ستتاح لاحقًا للتطبيقات من المعاهد الدولية، ومن المرجح أن يأتي هذا في غضون عامين تقريبًا، و تم توفير عينات Chang'e 5 القريبة للتطبيقات الدولية في عام 2023 ، بعد عامين ونصف من جمعها من Oceanus Procellarum في عام 2020، كما يمكن لعلماء ناسا التقدم بطلب للحصول على العينات، على الرغم من الحواجز القانونية الأمريكية على التعاون.

وتستمر الجولة السابعة من طلبات الحصول على عينات تشانج آه 5 أيضًا في الموعد النهائي في 22 نوفمبر.