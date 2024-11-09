شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للمرة الأولى.. مركبة دراجون تطلق محركات الدفع لتعزيز مدار محطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

تتحرك محطة الفضاء الدولية بسرعة أكبر قليلاً اليوم، بعد حصولها على دفعة مدارية من مركبة الفضاء دراجون التابعة لشركة سبيس إكس.

وانطلقت مهمة الإمداد التجارية الحادية والثلاثين لشركة سبيس إكس في الرابع من نوفمبر، حيث أطلقت مركبة الشحن دراجون لتلتقي بمحطة الفضاء الدولية، ثم تلتحم بالمنفذ الأمامي للمحطة في اليوم التالى، وللمرة الأولى أجرت دراجون مناورة لرفع المدار لتثبيت مسار محطة الفضاء الدولية في مدار أرضي منخفض.

كما أن مثل هذه المناورات روتينية بالنسبة للمختبر المداري، والذي يتطلب تعزيزات دورية للحفاظ على ارتفاعه فوق الأرض ومنع اضمحلاله المداري في الغلاف الجوي للكوكب.

تاريخيًا، تم تحقيق ذلك باستخدام مركبات Soyuz و Progress الروسية، وغيرها من المركبات الفضائية، ولكن لأول مرة، تم ذلك الآن بواسطة مركبة SpaceX Dragon ، ويمثل هذا الحدث المهم بداية رمزية لنهاية محطة الفضاء الدولية، حيث سيتم استخدام البيانات المستمدة من المناورة في تصميم مركبة إخراج المحطة الفضائية من المدار التي تعاقدت وكالة ناسا مع SpaceX لبنائها لإغراق محطة الفضاء المعطلة في المحيط الهادئ في وقت ما بعد عام 2030.

وراقبت وكالة ناسا وشركة سبيس إكس العمليات بينما أجرت مركبة الفضاء دراجون التابعة للشركة أول عرض لها لقدرات إعادة التعزيز لمحطة الفضاء الدولية ، ولا تعد المركبة دراجون أول مركبة فضائية أمريكية الصنع تقدم وقودها إلى مدار محطة الفضاء الدولية ، فقد اختبرت وكالة ناسا إعادة تعزيز مدار محطة الفضاء الدولية باستخدام مركبة شحن نورثروب جرومان سيجنوس في عام 2022.

ومع ذلك، فإن البيانات المستمدة من إعادة تعزيز دراجون ستمهد الطريق في النهاية لـ"إلغاء تعزيز" كارثي لمدار محطة الفضاء.

كانت محطة الفضاء الدولية قيد الاستخدام والشغل المستمر منذ ما يقرب من 25 عامًا حتى الآن. وقد توقعت وكالة ناسا أن تكون محطة الفضاء الدولية صالحة للاستمرار حتى نهاية هذا العقد ، مستشهدة بالتكنولوجيا القديمة ومتطلبات الصيانة المتزايدة وارتفاع التكاليف، وتهدف وكالة الفضاء إلى تقاعد محطة الفضاء في موعد لا يتجاوز عام 2030، وفي يوليو، منحت سبيس إكس العقد لتطوير المركبة المكلفة بإسقاط المركبة الفضائية بحجم ملعب كرة القدم بأمان في البحر.