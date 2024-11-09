شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد فوز ترامب.. كيف ستكون معركة الاتحاد الأوروبى مع منصة X والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض جهود الاتحاد الأوروبي لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لاختبار صعب، بعد فوز الرئيس دونالد ترامب، ما أعطى قطب التكنولوجيا إيلون ماسك بعض الدعم القوي الذي يمكن أن يغذي التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث قال ترامب في خطاب النصر الذي ألقاه في الساعات الأولى من فوزه، إن ماسك "عبقري خارق، يتعين علينا حماية عباقرتنا".

ووفقا لما ذكره موقع "Politico"، قد يتجه هذا العبقري إلى غرامة من الاتحاد الأوروبي، وهي الأولى بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، والذي يهدف إلى الحد من المحتوى غير القانوني والسام عبر الإنترنت، حيث وجه الاتحاد الأوروبي اتهامات إلى X في يوليو لانتهاك هذه القواعد بشأن المستخدمين الذين تم التحقق منهم، والشفافية في الإعلان ومنح الباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات.

يمكن للاتحاد الأوروبي فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية لشركة X، وقد يكون الرقم النهائي باهظًا، حيث تدرس المفوضية حساب العقوبة من الدخل المستمد من شركات ماسك الأخرى، بما في ذلك SpaceX و Neuralink.

ويوجد لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل مجموعة من التحقيقات في شركات التكنولوجيا لعدم امتثالها لقواعده الرقمية الجديدة.

ويحتاج إلى إظهار استعداده لدعم هذه التهديدات بالقوة، في شكل عقوبات مالية أو أمر الشركات بتغيير ما تفعله.

تعهد ترامب الشهر الماضي بعدم السماح للاتحاد الأوروبي "باستغلال شركاتنا"، قائلاً إن الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك اتصل به للشكوى بشأن غرامة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وأمر الضرائب المتأخرة.

قد يكون هناك المزيد من الشكاوى قريبًا، حيث من المقرر أن تحصل أبل على أول غرامة من الاتحاد الأوروبي لعدم امتثالها لقواعد المنافسة الرقمية، حسبما ذكرت بلومبرج.

لقد استغل ماسك ترامب بشكل لم يسبق له مثيل، حيث وضع ما لا يقل عن 119 مليون دولار في مجموعة حملة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، بل وعرض حتى شيكات يومية بقيمة مليون دولار للناخبين الذين وقعوا على عريضة.

فيما حث المشرعون الأوروبيون السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي على عدم التراجع.

قالت ألكسندرا جيز، عضو البرلمان الأوروبي من حزب الخضر الألماني، إن "المفوضية الأوروبية بحاجة الآن إلى الوقوف بشموخ والدفاع عن قواعد منصة الاتحاد الأوروبي"، وفقًا لمنشور على X.

وأكد عضو البرلمان الأوروبي الهولندي من حزب الخضر كيم فان سبارينتاك ذلك في بيان مشترك: "خاصة الآن، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تنهض أوروبا للدفاع عن حقوقنا وديمقراطيتنا، أيضًا عبر الإنترنت".

كما شارك الناشطون ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قال جان بينفرات، كبير مستشاري السياسات في مجموعة الحقوق الرقمية EDRi، إن الساسة الأوروبيين بحاجة إلى استعادة السلطة من خلال تحدي استيلاء شركات التكنولوجيا الكبرى عليها.

لكن العلاقات العميقة بين ترامب وماسك "قد تسبب مشاكل للجهات التنظيمية"، كما أقر جيز، حيث رأى أن الثنائي يخاطر "بمسار تصادم مع التنظيم الأوروبي المؤيد للديمقراطية".

لقد كانت X بالفعل نقطة احتكاك في الاتحاد الأوروبي منذ تم تصنيفها على أنها "منصة كبيرة جدًا على الإنترنت" العام الماضي، ما يشير إلى أنها بحاجة إلى إشراف المفوضية.

اشتبك تييري بريتون، المسؤول الرقمي السابق في الاتحاد الأوروبي، مع ماسك عدة مرات، وخاصة بشأن X، وقد استقبلت الرئيسة التنفيذية لشركة X ليندا ياكارينو خروج بريتون في سبتمبر باعتباره "يومًا جيدًا لحرية التعبير".