شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح نظام أندرويد 16 فى يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بعد أيام من تأكيد جوجل أن طرح Android 16 – الإصدار التالي من النظام البيئي للهواتف المحمولة الأكثر شعبية في العالم – سيتم في وقت أبكر بكثير من الإصدار السابق، ألمح تقرير جديد إلى جدول زمني في وقت مبكر من شهر يونيو 2025، في حين أن أجهزة Pixel ستتلقى إصدار Android التالي فورًا تقريبًا بعد الإصدار، فإن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) ستحصل على ملفات مشروع Android مفتوح المصدر (AOSP) في نفس الوقت تقريبًا.

قالت Android Headlines إن إطلاق Android 16 يمكن أن يتم في 3 يونيو 2025، أي قبل خمسة أشهر تقريبًا من الجدول الزمني لطرح Android 15.

وأصدرت Google Android 15 لأجهزة Pixel في 15 أكتوبر على الرغم من أنها بدأت البرنامج التجريبي للمطورين في بداية عام 2024.

وقد يعني طرحه في يونيو أيضًا أن Google ستختصر مدة البرنامج التجريبي للمطورين.

قالت جوجل سابقًا إنها تعمل على تسريع الجدول الزمني لطرح أندرويد للعام المقبل لضمان توفر Android 16 للأجهزة الشريكة بحلول الخريف.

وهذا يعني أن توفر AOSP في يونيو سيسمح لمصنعي المعدات الأصلية بإصدار أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة المخصصة لهم، مثل One UI من سامسونج، وHyperOS من Xiaomi، وOppo ColorOS، بدءًا من يوليو وحتى سبتمبر.

ويتماشى أيضًا مع التحول في إطلاق هواتفهم الرئيسية من ديسمبر إلى يناير إلى سبتمبر إلى نوفمبر، ناهيك عن أن جوجل قامت أيضًا بتأجيل إطلاق هواتف بكسل الذكية من أكتوبر إلى أغسطس من هذا العام لتكون لها اليد العليا على شركة Apple، التي عادةً ما تطلق طرازات آيفون الجديدة الخاصة بها في سبتمبر.

وسيتبع الإصدار الأصلي لنظام Android 16 إصدار تحديث بسيط في وقت لاحق من عام 2025، يركز على التكامل السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يمكن أيضًا أن يسمح النهج الثنائي لطرح إصدار Android لمصنعي المعدات الأصلية بتنظيم التحديثات بشكل أفضل وتبسيط تغييرات الذكاء الاصطناعي على منصاتهم المحمولة بشكل أكثر كفاءة.