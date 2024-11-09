شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف هنأ رؤساء شركات التكنولوجيا الكبرى دونالد ترامب؟ والان مع تفاصيل الخبر

هزم دونالد ترامب كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية لعام 2024 ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، ردًا على هذا التطور، توجه الرؤساء التنفيذيون ومؤسسو شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك جوجل وميتا وأمازون وأوبن إيه أي ومايكروسوفت وإنتل، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتهنئة ترامب على فوزه وعودته إلى البيت الأبيض، كما أعرب قادة التكنولوجيا عن تفاؤلهم بالتعاون من أجل تطوير التكنولوجيا وكيف خططوا للتعاون مع الإدارة الجديدة.

تيم كوك

كتب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، في رسالته التي يهنئ فيها ترامب على X، أن شركته تتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة "لتستمد طاقتها من الإبداع والابتكار".وكتب في منشوره: "إننا نتطلع إلى التعامل معك ومع إدارتك للمساعدة في التأكد من أن الولايات المتحدة تستمر في القيادة وتغذيها البراعة والابتكار والإبداع".

ساندر بيتشاي

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي بانتصار ترامب ووصفه بأنه "العصر الذهبي للابتكار الأمريكي" وشاركه التزامه بالعمل مع الإدارة الجديدة. وكتب في منشور على موقع X (تويتر سابقًا): "نحن في العصر الذهبي للابتكار الأمريكي وملتزمون بالعمل مع إدارته للمساعدة في جلب الفوائد للجميع".

آندي جاسي

كتب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي في رسالته التهنئة أنه يتطلع إلى العمل مع إدارة ترامب في القضايا المتعلقة بالعملاء والموظفين.

جيف بيزوس

وكتب مؤسس أمازون جيف بيزوس في منشور يهنئ فيه ترامب: "تهانينا الكبيرة لرئيسنا الخامس والأربعين والآن السابع والأربعين على العودة السياسية غير العادية والنصر الحاسم".

مارك زوكربيرج

كتب مؤسس ميتا، مارك زوكربيرج، في منشور على ثريدز: "تهانينا للرئيس ترامب على النصر الحاسم. لدينا فرص كبيرة أمامنا كدولة. نتطلع إلى العمل معك ومع إدارتك".

ساتيا ناديلا

قال ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في رسالة التهنئة إنه يتطلع إلى العمل مع إدارة ترامب "لدفع الابتكار إلى الأمام مما يخلق نموًا جديدًا وفرصة للولايات المتحدة والعالم".

سام ألتمان

من ناحية أخرى، أكد سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، على ضرورة أن تحافظ الولايات المتحدة على ريادتها في تطوير الذكاء الاصطناعي في رسالة التهنئة التي أرسلها إلى دونالد ترامب.

بات جيلسنجر

وكتب بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، في منشوره: "نهنئ الرئيس المنتخب ترامب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما، ونتطلع إلى العمل مع إدارتهما لتعزيز التكنولوجيا الأمريكية وريادة التصنيع في العالم".

كريستيانو آمون

كتب الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو آمون، في منشور على إكس أنه يتطلع إلى العمل مع "الإدارة الجديدة والكونغرس لتعزيز الأولويات التي تعزز المرونة والابتكار والمنافسة في أمريكا".

خسروشاهي

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة أوبر خسروشاهي في منشور على موقع إكس أثناء تهنئة ترامب على فوزه: "نحن على استعداد للعمل معك ومع إدارتك بشأن طرق تحسين النقل، وتمكين الشركات الصغيرة، ورفع مستوى العمل المرن".

مايكل ديل

قال مؤسس شركة Dell ورئيس مجلس إدارتها مايكل ديل أيضًا برسالة تهنئة على موقع إكس، "تهانينا للرئيس ترامب على الحملة الانتخابية الناجحة والفوز بالانتخابات، ونحن نتطلع إلى استمرار التقدم والفرص تحت قيادته والعمل معًا نحو مستقبل قوي وموحد للجميع".