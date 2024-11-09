شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يعود للعمل بعد انقطاع قصير أثر على آلاف المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة OpenAI، أن برنامج الدردشة الآلي الشهير ChatGPT التابع لها والمدعوم من Microsoft عاد للعمل بعد انقطاع أثر على الآلاف من المستخدمين، وقالت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت: "تم حل المشكلات المتعلقة ببرنامج ChatGPT الآن".

ووفقًا لما ذكره موقع "India Today"، نشر الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان على X أن برنامج ChatGPT كان معطلاً لمدة 30 دقيقة، مضيفًا رمز تعبيري عابسًا وقال: "نحن أفضل بكثير في الموثوقية مما كنا عليه من قبل، ولكن من الواضح أن هناك المزيد من العمل أمامنا".

وقال موقع تتبع الأعطال Downdetector إن خدمات ChatGPT توقفت لمدة نصف ساعة تقريبًا، مما أثر على أكثر من 19403 مستخدمًا.

جدير بالذكر أنه منذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022، اجتذب 250 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، وارتفعت قيمة OpenAI إلى 157 مليار دولار من 14 مليار دولار في عام 2021 مع ارتفاع الإيرادات إلى 3.6 مليار دولار من الصفر، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات ألتمان في ذلك الوقت.