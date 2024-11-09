شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيقة اندماج منصة Truth Social التابعة لدونالد ترامب مع X والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الشائعات في الانتشار بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات بأن الملياردير إيلون ماسك قد يدمج X، المعروف سابقًا باسم Twitter، مع منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بترامب، Truth Social، ويبلغ عدد مستخدمي X النشطين شهريًا حوالي 611 مليون مستخدم وتقدر قيمته بحوالي 9.4 مليار دولار، وفي الأسابيع الأخيرة، تجاوزت الشركة الأم لشركة Truth Social (TMTG) منصة X، بقيمة 10 مليارات دولار.

ووفقًا لما ذكره موقع "news week"، فإنه بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية لهذا العام، أثار البعض مخاوف بشأن الشكل المحتمل للشراكة بين ماسك، المؤيد الصريح لترامب، حيث قالت كارا سويشر، وهي صحفية أعمال وإنترنت، "أظن أنه سيحاول دمج Truth Social مع X"، ولكن مع ذلك لا توجد أي خطوات مؤكدة من الجانبين.

وأنشأ ترامب موقع Truth Social في أوائل عام 2022 بعد حظره من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ولا سيما تويتر، لانتهاكه قواعدها بعد أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

أصر ترامب والعديد من الجمهوريين على مزاعم مفادها أن انتخابات 2020 سُرِقَت من خلال تزوير واسع النطاق للناخبين، على الرغم من رفض هذا الادعاء مرارًا وتكرارًا في المحكمة ومن قبل خبراء الانتخابات المستقلين، وفي 6 يناير، اقتحم الآلاف من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة لوقف التصديق على فوز جو بايدن، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف في هذه العملية، مما أدى إلى مقتل شخص برصاص الشرطة وإصابة العشرات من الضباط.

وتم السماح لترامب بالعودة إلى ما يُعرف الآن باسم X، لكنه غالبًا ما ينشر على موقع Truth Social، وتفتخر المنصة بحماية حرية التعبير ووجود قدر أقل من الاعتدال والقيود مقارنة بالمنصات الرئيسية الأخرى.

وأضافت سويشر: "يمكنهم [ترامب وماسك] دمجهما وتحويلهما إلى أسهم وجني الكثير من المال لأنفسهم، قد يكون هذا مثيرًا للاهتمام وفاسدًا بشكل لا يصدق".

وفي الوقت نفسه، ردد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أفكارًا مماثلة، حيث كتب كاتب السيناريو آدم بيست على X: "من غيري يعتقد أن Truth Social وتويتر سيندمجان ويجعلان هذا المكان أسوأ؟"

كما نشر دانييل ميركين، الرئيس التنفيذي لشركة Trade Ideas، على X، "سيقوم إيلون ماسك بدمج Truth Social وX واستخدام السهم $DJT كقناة لكليهما! سوف يجعل ترامب هذه الصفقة تحدث، إنها صفقة مربحة للجميع".