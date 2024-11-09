شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل ChatGPT يؤثر على Siri فى بعض إصدارات iPhone والان مع تفاصيل الخبر

واجه روبوت الدردشة ChatGPT مشكلات وفقًا لموقع Downdetector حيث شهد الموقع ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة من المستخدمين الليلة الماضية، وأثر هذا الانقطاع على أولئك الذين يستخدمون iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وiPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max التي تعمل بنظام التشغيل iOS 18.2 beta.

ومع تعطل ChatGPT، تأثر تكامل Siri مع ChatGPT، والذي يسمح لك بتحديد ما إذا كان روبوت الدردشة OpenAI يمكنه الإجابة على استعلام موجه إلى Siri.

تُظهر صفحة حالة OpenAI، أن ChatGPT لا يزال يعتبر غير متاح على الرغم من أن نفس الصفحة تشير إلى أنه تم تنفيذ إصلاح قبل ساعات.

وتقول الصفحة أيضًا إن برنامج الدردشة الآلية كان معطلاً مع عدم تمكن عدد قليل من المستخدمين من الوصول إلى ChatGPT.

وفي الوقت نفسه، في موقع Downdetector، فإن الكلمة الرسمية هي أن ChatGPT يعاني من "مشاكل محتملة" على الرغم من أن عدد الشكاوى المقدمة إلى الموقع انخفض بسرعة بعد بلوغه الذروة وظل مستقرًا.

ومن بين الشكاوى، كانت 88٪ منها من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بـ ChatGPT بينما اشتكى 10٪ من الموقع الإلكتروني، ولم يتمكن 2٪ من تسجيل الدخول.