شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى أسوأ خدمة فى نظام التشغيل iOS؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت شركة أبل برنامج iOS نحو المزيد من التخصيص، مضيفة خيارات جديدة، إلا أنها قد تأخرت فى طرح بعض الأدوات الجديدة.

ومن بين المزايا الصغيرة المفيدة الأخرى التي تملكها هواتف آيفون، تتمثل في أدوات شاشة القفل، والتي تمكنك من إلقاء نظرة على المعلومات المهمة دون لمس الهاتف، فضلا عن إن هذه الأدوات باتت أكثر وظيفية وشمولاً من تلك الموجودة على نظيراتها التى تعمل بنظام Android.

ومع كل هذه الإضافات الجديدة الرائعة، كانت هناك واحدة تبرز مثل الإبهام المؤلم، لكن هذه هى الميزة الأكثر إزعاجًا في نظام iOS.

وعلى الرغم أن iOS 16 قد أضاف العديد من الميزات الرائعة،لكنه أغفل أن يجعل هذه الميزة اختيارية لتكون هذه أسوأ ميزة في iOS، والتي تتمثل في الطريقة التي تغير بها خلفيات شاشة القفل، فقد قدمت آبل هذا التغيير منذ عامين، مع iOS 16 فى عام 2022، لذا فهو ليس شيئًا جديدًا.

وقبل هذا الإصدا، كان تغيير خلفية شاشة القفل يتطلب بضع نقرات إضافية، ولكن مع تحديث iOS 16، فإن الضغط لفترة طويلة على شاشة القفل سيفتح على الفور قائمة تشبه البطاقة حيث يمكنك التبديل بين الخلفيات.

وبالنسبة لغالبية كبيرة من المستخدمين، وخاصة كبار السن، كان هذا التغيير بمثابة كابوس مطلق، فمن السهل جدًا التبديل عن طريق الخطأ إلى خلفية مختلفة عندما لم تكن تنوى ذلك أبدًا.

وتعددت الشكاوى حول هذه الميزة، مع تزايد الأشخاص الذين يبدلون خلفيات آيفون عن غير قصد.