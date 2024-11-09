شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف Google Pixel تحصل على ميزة جديدة تمكنك من الرد على مكالماتك ومعرفة أسباب المكالمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت هواتفGoogle Pixel ميزة Call Screen التي يمكن ترقيتها قريبًا بإمكانيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

ويُقال إن جوجل تعمل على ميزة "AI Replies" التي ستولد ردودًا ذكية بناءً على ما قاله المتصل، بدلاً من الردود القياسية الموجودة في الإصدار الحالي من Call لكن Screen الميزة قيد التطوير حاليًا، لذلك لن تكون مرئية في أحدث إصدار من تطبيق Phone على أجهزة Pixel، ويمكن طرحها على أجهزة الشركة في المستقبل.

ويُقال إن Google Pixel سيحصل على ردود AI في Call Screen

التي تتوفر في تطبيق Phone على هواتف Pixel الذكية للمستخدمين ضبط Google Assistant ، لتلقي المكالمات الواردة والسؤال عن سبب إجراء المكالمة.

في العام الماضي، أضافت جوجل ميزة الردود السياقية إلى Call Screen، والتي سمحت للمستخدمين بالرد على المتصل إذا لم يرغبوا في الرد على مكالمة، و على سبيل المثال، إذا أخبرت ميزة شاشة المكالمات المستخدم بأنه يتلقى مكالمة واردة حول حجز موعد في عيادة الطبيب، فيمكن للمستخدمين الاختيار بين تأكيد الموعد أو رفضه، ويمكن للمساعد الموجود على الجهاز إخبار المتصل بنفس الأمر.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة مفيدة في بعض السيناريوهات، إلا أنها محدودة للغاية في نطاق الردود التي يمكن للمستخدم إرسالها، ولا تعمل إذا كانت استجابة المتصل معقدة للغاية، و الآن، يكشف تحليل ملف APK الخاص بـ Android Authority أن الشركة تعمل على تحسين الردود السياقية باستخدام "الردود الذكية".

وتقول المنشورات إن الشركة قد تستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة استجابة المتصل وإظهار ردود أكثر صلة للمستخدم، واستنادًا إلى الصورة، تم وصف ردود الذكاء الاصطناعي بأنها "تقترح Call Assist ردودًا ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بناءً على استجابات شاشة الاتصال الخاصة بالمتصل.