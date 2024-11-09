شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Pixel Weather تتيح الشعور بالطقس المتوقع من خلال الاهتزازات والأصوات والان مع تفاصيل الخبر

طرحت جوجل تطبيق Pixel Weather المعاد تصميمه مع سلسلة Pixel 9، والذي يوفر مظهرًا جديدًا، والعديد من خيارات التخصيص، وتوقعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وخريطة طقس تفاعلية، وأدوات واجهة مستخدم جديدة، وانضمت أجهزة Pixel القديمة مؤخرًا، إلى هذا العمل أيضًا، حيث تضيف جوجل المزيد من الميزات الجيدة لجعل تجربة التطبيق أفضل.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، أظهر تطبيق Pixel Weather ميزة جديدة، تتمثل في قدرة الأجهزة على الاهتزاز بالتزامن مع الرسوم المتحركة للطقس وحتى تشغيل المؤثرات الصوتية.

يكشف تقرير جديد أن ميزة اهتزازات الطقس هذه يتم طرحها بالفعل للمستخدمين من التطبيق، وذلك بفضل تحديث من جانب الخادم.

لمعرفة ما إذا كنت قد حصلت على الميزة الجديدة، توجه إلى الزاوية اليمنى العليا من تطبيق Pixel Weather واضغط على الصورة الرمزية الخاصة بك، وإذا كان متاحًا، فستلاحظ ظهور خيار "اهتزازات الطقس الغامرة" في القائمة.

تضيف هذه الميزة طبقة جديدة تمامًا إلى تحديثات الطقس الخاصة بك مع أنماط اهتزاز فريدة لظروف مختلفة، مثل الرذاذ الخفيف والأمطار الغزيرة والثلوج والعواصف الرعدية والمزيد، حتى أنها تشغل صوتًا إلى جانب الاهتزازات، مما يجعلك تشعر وكأن الطقس قادم إليك مباشرةً.

وفي حين تضيف هذه الميزة بعض المرح إلى تطبيق الطقس للمستخدمين العاديين، فإنها قد تكون بمثابة تغيير كبير لأولئك الذين يعانون من إعاقات بصرية.

ومن المحتمل أن جوجل كانت تفكر فيهم عند تطوير هذه الميزة، مما يجعلها طريقة أكثر سهولة لتجربة تحديثات الطقس.