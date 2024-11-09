شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كود مخفى يكشف كيف قد تحتفل أبل بالذكرى السنوية العاشرة لـ Apple Watch والان مع تفاصيل الخبر

قدمت أبل لأول مرة Apple Watch فى 9 سبتمبر 2014، ولكن لم يتم إصدارها حتى 24 أبريل 2015، وفي حين كان هناك من يتوقع أن تحتفل أبل بمرور عقد من الزمان على ساعتها ببعض إعادة التصميم الجذري أو إضافة بعض الميزات الجديدة مع تقديم أحدث الموديلات في سبتمبر الماضي، إلا أنه لم يتم ذكر الذكرى السنوية على الإطلاق، ويشير هذا إلى أن أبل ستحتفل بمرور 10 سنوات على Apple Watch في أبريل.

يتضمن الكود الموجود داخل الإصدار التجريبي من iOS 18.2 الكلمات "Ten Year Celebration".

ويذكر الكود أيضًا شيئًا عن إنجاز نشاط، فقد تخطط أبل للاحتفال بمرور عشر سنوات على Apple Watch من خلال إصدار شيء جديد لمالكي الجهاز للقيام به.

كان من المفترض أن تقوم شركة أبل بشيء ما مع الساعة نفسها كما فعلت عندما تم إصدار Apple X في 3 نوفمبر 2017.

خضع iPhone لإعادة تصميم هائلة مع شاشة من الحافة إلى الحافة، وإزالة Touch ID، وإضافة Face ID.

فيما كتب مارك جورمان من بلومبرج، أن Apple Watch X المعاد تصميمها ستصل إلى السوق في عام 2024 أو 2025 بنظام حزام مغناطيسي جديد يسمح باستخدام بطارية أكبر وتصميم أرق وشاشة microLED بشاشة أكثر وضوحًا وألوانًا محسنة، سيتم تسمية الجهاز باسم Apple Watch X.

وفي أبريل الماضي، أنهت Apple عملها على تطوير شاشات microLED داخليًا وعندما تم إصدار Apple Watch Series 10 في سبتمبر، كانت أنحف ولديها شاشة أكبر.

في الوقت الحالي، إذا كنت من مالكي Apple Watch، فكن على اطلاع على إنجاز جديد للنشاط الصحي يمكن طرحه في أبريل، حيث إن هذه شارات رقمية تُمنح لمستخدمي Apple Watch الذين يكملون مهام اللياقة البدنية المختلفة، وستكون هذه طريقة أبل للقول، "الذكرى السنوية السعيدة العاشرة لـ Apple Watch."