شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفعيل الخاصية لتنزيلات Safari.. تعرف على تحديث ميزة Live Activity والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أبل عن ميزة جديدة لـ Safari Live Activity فى iOS 18.2 beta، والتى ستتيح لك تتبع تقدم تنزيل الملف ببساطة وسهولة من شاشة القفل الخاصة بك.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، ظهرت ميزة Live Activities لأول مرة منذ عامين، لكنها بدأت مؤخرًا فى أن تصبح مفيدة للغاية، حيث تعمل أبل أيضًا على جعل الميزة أفضل، ويُظهر اكتشاف جديد أن ميزة Live Activity الجديدة قادمة إلى Safari فى iOS 18.2.

تم اكتشاف الميزة لأول مرة بواسطة Rishi Agrawal على X، فإنها ميزة واضحة جدًا: عند بدء التنزيل فى Safari، سيبدأ iOS 18.2 تلقائيًا نشاطًا مباشرًا، مما يعرض لك عملية التنزيل، ويمكنك رؤية التقدم من Dynamic Island وشاشة قفل iPhone.

هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تقوم بتنزيل شيء كبير، أو إذا كان الإنترنت لديك بطيئًا إلى حد ما، ويمكنك إلقاء نظرة على كيفية سير التنزيل بسهولة بفضل هذه الميزة.

لكن هذا ليس كل شيء، وفى أحدث إصدار تجريبى من iOS 18.2، قامت Apple بتعديل Vehicle Motion Cues بحيث يمكنها استخدام Dynamic Island عند تشغيلها على جهاز آخر، بدلًا من استخدام نافذة منبثقة.



وفى الوقت الحالى، يوجد iOS 18.2 فى الإصدار التجريبى الثانى للمطورين، ومن المتوقع إصداره للجمهور فى وقت ما فى ديسمبر، وفى الأسبوع الماضى فقط، أصدرت iOS 18.1 للجمهور.