شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصدر تحديث لشهر نوفمبر 2024 لأجهزة Pixel والان مع تفاصيل الخبر

بدأت جوجل فى طرح تحديث البرنامج لشهر نوفمبر 2024 لجميع أجهزة Pixel المدعومة التى تعمل بنظام Android 15، ويتضمن التحديث إصلاحات للأخطاء وتحسينات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسى على مشكلات البلوتوث والكاميرا والشاشة والمستشعرات واللمس وواجهة المستخدم، ويتم طرح هذا التحديث على مراحل وسيكون متاحًا لجميع أجهزة Pixel المدعومة، وفقا لما ذكره موقع "Phone arena".

الإصلاحات المحددة المضمنة فى التحديث هى كما يلي:

• البلوتوث: يعالج مشكلة فى نطاق البلوتوث فى ظل ظروف معينة.

• الكاميرا: يصحح مشكلة إمالة الكاميرا عند التكبير بين الكاميرات فى مواقف معينة.

• الشاشة والرسومات: يصلح مشكلة تتسبب فى وميض النقاط البيضاء فى ظل ظروف معينة ويحل مشكلة وميض سطوع الشاشة فى حالات معينة.

• المستشعرات: يعالج مشكلة كانت تمنع أحيانًا تنشيط السطوع التكيفى فى ظروف معينة.

• اللمس: يصلح مشكلة الضغط على زر إلغاء لوحة المفاتيح فى بعض الحالات.

• واجهة المستخدم: تحسينات عامة للأداء والاستقرار فى انتقالات ورسوم متحركة معينة لواجهة المستخدم.

تتوفر هذه الإصلاحات لجميع أجهزة Pixel المدعومة، والتى تشمل سلسلة Pixel 6 وحتى Pixel 9 Pro Fold.

يعد تحديث نوفمبر 2024 تحسنًا مرحبًا به لمستخدمى Pixel، حيث يعالج العديد من الأخطاء التى تؤثر على المستخدمين.

كما هو الحال دائمًا، يمكنك دائمًا التحقق مما إذا كان التحديث متاحًا لك بالانتقال إلى الإعدادات > النظام > تحديثات البرامج > تحديث النظام.