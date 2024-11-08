شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإنشاء خوادم الذكاء الاصطناعى الخاصة بها.. هل ستساعدها فوكسكون؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتوسع شركة أبل في عالم الذكاء الاصطناعي ولديها خطط كبيرة، حيث تريد شركة التكنولوجيا العملاقة بناء خوادم الذكاء الاصطناعي القوية الخاصة بها، وتأمل في العمل مع شركة فوكسكون، شريك التصنيع منذ فترة طويلة، ولكن هناك مشكلة، وهى أن فوكسكون مشغولة بالفعل.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تم تصميم مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة من أبل، والتي تسمى بـ Apple Intelligence لجعل أجهزتها أكثر ذكاءً، ولتشغيل كل ذلك، تريد أبل استخدام خوادمها الخاصة المبنية بشرائح Apple Silicon، وهى نفس الرقائق المتقدمة الموجودة في أجهزة Mac و iPad اليوم.

ستساعد هذه الخوادم أبل في التعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة بشكل مباشر، دون الاعتماد بشكل كبير على الموردين الخارجيين.

تعد شركة فوكسكون، التي تجمع ملايين أجهزة iPhone، الخيار الأول لشركة أبل لهذا المشروع الجديد، ومع ذلك، فإن المورد يعمل حاليًا على بناء خوادم الذكاء الاصطناعي القوية لشركة Nvidia، الشركة التي تقف وراء بعض أسرع أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم، ومع استنزاف موارد فوكسكون بالفعل، واجهت خطط أبل عقبة غير متوقعة.

ولم تستسلم أبل، فهي الآن في محادثات مع شركات أخرى وموردين أصغر لاستكشاف شراكات جديدة، بل إن هناك احتمالًا لبناء بعض خوادم أبل خارج الصين، وهي خطوة استراتيجية قد تمنح أبل المزيد من المرونة في المستقبل.

في حين أن Apple Intelligence لا تزال في مراحلها المبكرة، إلا أنها متاحة بالفعل على أحدث أجهزة iPhone وiPad وMac.

وفي الوقت الحالي، لا يتم تقديم الأدوات إلا باللغة الإنجليزية الأمريكية، لكن أبل وعدت بتقديم المزيد من خيارات اللغة قريبًا.