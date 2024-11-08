شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا ترسل 53 قمرا صناعيا إلى مداره فى عملية إطلاق قياسية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت روسيا 53 قمرا صناعيا صغيرا إلى مدارها وهي مزيج من المركبات الفضائية الروسية والدولية.

وانطلق صاروخ حامل من طراز Soyuz-2.1b مع المرحلة العلوية Fregat من مطار فوستوتشني الفضائي في أقصى شرق روسيا في الساعة 6:18 مساء، وذكرت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في بيان لها، أن "الحمولة المستضافة المكونة من 49 قمرا صناعيا روسيا ، وقمر صناعي روسي صيني، وقمر صناعي روسي زيمبابوي وقمرين صناعيين إيرانيين صغيرين، تم تسليمها إلى المدارات المحددة وانفصلت عن صاروخ فريجات ​​الذي أطلقه صاروخ من طراز سويوز-2.1 بي من ميناء فوستوتشني الفضائي اليوم".

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس قولها في بيان "إن الحمولة المستضافة المكونة من 49 قمرا صناعيا روسيا، وقمر صناعي روسي صيني، وقمر صناعي روسي زيمبابوي وقمرين صناعيين إيرانيين صغيرين، تم تسليمها إلى المدارات المحددة وانفصلت عن صاروخ فريجات ​​الذي أطلقه صاروخ من طراز سويوز-2.1 بي من ميناء فوستوتشني الفضائي اليوم" .

وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس إن إطلاق 51 قمرًا صناعيًا محليًا على متن الصاروخ يعد رقمًا قياسيًا على المستوى الوطني، وفقًا لوكالة تاس ، وأطلقت صواريخ أخرى حمولات أكثر في عملية إطلاق واحدة ، ويعود الرقم القياسي الإجمالي إلى شركة سبيس إكس التي أرسلت 143 قمرًا صناعيًا على صاروخ فالكون 9 واحد في يناير 2021 .

وذكرت وكالة رويترز أن إطلاق صاروخ سويوز تضمن زوجًا من أقمار Ionosfera-M الصناعية، التي ستشكل نظامًا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض، ويبلغ وزن كل منهما 948 رطلاً (430 كيلوجرامًا) ، والقمران الصناعيان الإيرانيان هما Kowsar للتصوير عالي الدقة وHodhod للاتصالات.

وكان الإطلاق هو الثالث عشر لروسيا في عام 2024 ، وفي حين كانت روسيا الدولة الأكثر نشاطًا من حيث الإطلاق قبل 10 سنوات، فقد انخفض معدل الإطلاق لديها منذ ذلك الحين ، وزادت الولايات المتحدة، وخاصة من خلال SpaceX Falcon 9، والصين من نشاط الإطلاق بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما ترك روسيا في المركز الثالث البعيد في مخططات الإطلاق العالمية.

ولا تزال روسيا تشارك في محطة الفضاء الدولية وأطلقت هذا العام بعثات مأهولة من طراز بروجرس وسويوز إلى محطة الفضاء الدولية.